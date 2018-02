Temer embarca para o Rio para mais uma reunião de segurança

Presidente foi acompanhado de ministros da Justiça e Defesa

O presidente da República, Michel Temer, embarcou na manhã deste sábado (17), para o Rio de Janeiro, onde se reunirá com o governador Luiz Fernando Pezão (MDB) e o general do Exército Walter Sousa Braga Netto, nomeado na sexta-feira pelo presidente interventor para cuidar da segurança do Rio de Janeiro.

Temer foi acompanhado dos ministros Raul Jungmann (Defesa), Torquato Jardim (Justiça) e Sergio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional).

Na reunião, serão traçadas ações para colocar em prática o decreto de intervenção assinado na sexta pelo presidente.