Temer não faz a prova de vida do INSS e fica sem aposentadoria

O Palácio do Planalto confirmou, ontem, que o presidente da República, Michel Temer, perdeu o prazo para realizar a prova de vida exigida pelo INSS para os aposentados, e por isso ficou sem receber a aposentadoria como procurador do Estado de São Paulo. O recadastramento é obrigatório e tem de ser realizado todo ano, no mês de aniversário do aposentado.

A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência informou que Temer “não fez por falta de tempo, mas fará assim que possível”. Temer requisitou aposentadoria aos 55 anos e recebia cerca de R$ 45 mil brutos. O valor é reduzido para manter a remuneração no teto constitucional, de R$ 33,7 mil.

Ele completou 77 anos em setembro de 2017 e não recebeu os vencimentos de novembro e dezembro. Segundo a São Paulo Previdência (SPPrev), sem a prova de vida, o benefício é excluído da folha de pagamentos.