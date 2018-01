Temer passa bem após consulta de retorno, diz hospital

O presidente foi atendido nesta quinta-feira (11) no Sírio-Libanês

O hospital Sírio-Libanês informou que o presidente da República, Michel Temer, “passa bem” após realizar ontem (11) consulta de retorno dos procedimentos cardiológicos e urológicos feitos no fim do ano passado.

“O presidente Michel Temer passou hoje pelo Hospital Sírio-Libanês para consulta de retorno após os procedimentos cardiológicos e urológicos realizados no fim de 2017. O presidente passa bem e já saiu do hospital”, diz o boletim médico assinado pela diretora clínica Maria Beatriz Souza Dias.

O presidente foi à capital paulista no início da tarde de ontem (11), onde passou por consulta no hospital Sírio-Libanês entre, aproximadamente, às 15h30 e às 17h30. Ele foi atendido pelo cardiologista Roberto Kalil e pelo o urologista Miguel Srougi. Segundo o Palácio do Planalto, o objetivo das consultas era acompanhar a evolução de sua recuperação.

Em outubro, o presidente fez um primeiro procedimento para desobstrução da uretra. No mês seguinte, passou por uma angioplastia em três artérias coronárias e implantou stents. Em dezembro, foi submetido a uma cirurgia para desobstruir a uretra.

Questionado se o presidente tem condições para viajar para o Fórum Econômico Mundial, na Suíça, o médico Roberto Kalil disse, sem entrar em detalhes, que Temer está bem. "A decisão é dele". O fórum ocorre na cidade de Davos, na Suíça, no final do mês.