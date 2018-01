Temer vai a São Paulo nesta quinta-feira para consultar com médico Miguel Srougi

No final do ano passado, o presidente foi diagnosticado com infecção urinária

O presidente Michel Temer agendou uma viagem para São Paulo nesta quinta-feira (11) para uma consulta de retorno com o médico Miguel Srougi, considerado um dos maiores urologistas do país. No final do ano, Temer foi diagnosticado com infecção urinária e teve que, inclusive, usar uma sonda.

O peemedebista viajou para São Paulo na última sexta-feira (5) e acabou passando o final de semana na capital paulista. Na ocasião, se reuniu com conselheiros e amigos, como o ex-ministro Delfim Neto e o advogado criminalista Antonio Claudio Mariz.

Na viagem desta semana, o presidente voltará a se reunir com Mariz, seu amigo pessoal e ex-advogado. Atualmente, o criminalista atua como uma espécie de conselheiro jurídico do presidente.

Com Mariz, Temer discutiu na semana passada as respostas para as 50 perguntas elaboradas pela Polícia Federal no inquérito que apura suposta propina para o presidente no Porto de Santos.

Segundo auxiliares, o presidente irá responder todas as perguntas. Temer deve entregar as respostas na próxima semana. A informação é do G1.