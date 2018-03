'Temos que tentar mudar o presente', diz Daniel sobre a Alemanha

Baiano será o capitão da Seleção Brasileira no confronto desta terça-feira (27), em Berlim

O reencontro entre Brasil e Alemanha após o trágico 7x1, em 2014, enfim vai acontecer. Nesta terça-feira (27) as duas seleções se enfrentam em amistoso no estádio Olímpico, em Berlim, às 16h. Reserva no último jogo, o baiano Daniel Alves será o capitão da Seleção Brasileira e afirmar que o momento é de 'tentar mudar o presente'.

"É um clássico mundial, e sempre há uma certa dificuldade quando você enfrenta equipes desse nível. Tenho falado muitas vezes quando sou questionado sobre isso. Se não podemos mudar o passado, temos que tentar mudar o presente. Estamos aqui para fazer isso", afirmou Daniel.

Apesar da eliminação na semifinal da Copa do Mundo em casa ainda deixar cicatrizes abertas, Daniel lembra que os brasileiros também guardam lembranças positivas dos confrontos com os alemães. Foram sobre eles que o Brasil conquistou o penta, em 2002.

"Também temos boas recordações de jogos contra a Alemanha, mas são desafios novos e totalmente diferentes do que aconteceu. O grau de dificuldade existirá tanto para uma parte como para outra. Esperamos estar à altura dessa ocasião e botar em prática todo o trabalho requerido por parte da nossa comissão", afirmou.

Para a partida diante da Alemanha, o técnico Tite vai fazer mudanças na equipe. Titular na vitória sobre a Rússia, Douglas Costa vai dar lugar para Fernandinho. Com isso, Philippe Coutinho volta a atuar mais avançado, formando a linha ofensiva com Willian e Gabriel Jessus.