Tempestade de areia dispara índices de contaminação em Pequim

Fenômeno envolveu a capital chinesa em uma nuvem de poeira e contaminação

O índice de qualidade do ar em Pequim (China) se encontra nesta quarta-feira (28) em níveis considerados perigosos, por causa de uma tempestade de areia procedente da Mongólia, que envolveu a capital chinesa em uma nuvem de poeira e contaminação, reduzindo de forma considerável a visibilidade.

A concentração de partículas PM10 (cerca de 10 mícrons de diâmetro) alcançou os 1.988 microgramas por metros cúbicos. Com isso, o Serviço Meteorológico de Pequim decidiu emitir, no início do dia, um alerta azul, o de menor gravidade.

Também manteve o alerta laranja pelo smog (nevoeiro contaminado por fumaças), o segundo mais grave, já que as partículas PM 2,5 no ar (as menores e nocivas) estavam próximas de 200 microgramas por metro cúbico na área urbana.

As autoridades advertiram que o alerta permanecerá durante todo o dia em regiões do norte do país, onde esse tipo de tempestade é um fenômeno habitual a cada primavera, devido à proximidade de desertos como o Gobi.

O governo chinês tenta há anos lutar contra as tempestades de areia do deserto no norte do país, com programas de reflorestamento. Embora tenha conseguido reduzir o número desses desastres naturais, eles ainda ocorrem várias vezes em cada primavera no Hemisfério Norte.