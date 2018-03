Tempestade de inverno deixa 5 mortos nos Estados Unidos

Mais de 2,6 mil voos foram cancelados

Ao menos cinco pessoas morreram em decorrência de uma tempestade no nordeste dos EUA neste sábado (3). A nevasca e fortes ventos provocou o cancelamento de milhares de voos e partidas de trens. Um menino de seis anos morreu após uma árvore cair sobre sua casa enquanto dormia, anunciaram as autoridades do condado de Chesterfield, na Virgínia.

No mesmo estado, um homem de 44 anos morreu quando uma árvore caiu sobre seu caminhão, informou a polícia de James City. Na região de Baltimore, na costa leste, uma mulher de 77 anos morreu também por queda de árvore. Árvores arrancadas pelos ventos mataram ainda um jovem de 11 anos, em Putnam Valley, estado de Nova York, e um idoso em Rhode Island.

Ao menos 2,6 mil voos foram cancelados, os trens suspensos e outros serviços administrativos interrompidos pela tempestade desde a noite de quinta-feira (1º). Estava previsto que a tempestade durasse até a manhã deste sábado (3).

Na região de Washington, rajadas de vento de 120 km/h obrigaram o governo a interromper os serviços administrativos federais, e as escolas da capital federal permaneceram fechadas. As fortes precipitações provocaram também o cancelamento de mais de 2.600 voos nacionais e internacionais e o atraso de mais de 1.500, segundo o site FlightAware.

Metade dos voos com chegada e partida do aeroporto nova-iorquino de LaGuardia, o mais afetado, foi cancelada, assim como mais de 20% dos voos em outros dois aeroportos de Nova York, John F. Kennedy e Newark. Também foram afetados os aeroportos de Boston (Logan) e Washington (Reagan). A

Latam informou não ter informações sobre cancelamentos de seus voos. A companhia de trens Amtrak anunciou a suspensão temporária de todos os serviços da zona nordeste “por segurança” e manteve até o destino os que já estavam circulando entre Washington, Nova York e Boston.