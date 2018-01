Tempo de Amar terá descobertas para Inácio e Vitória

Em países diferentes, ex-casal vai descobrir que foi enganado

A trama de Tempo de Amar veio brincando com o título desde os primórdios. A separação não combinada de Maria Vitória (Vitória Strada) e Inácio (Bruno Cabrerizo), e os desencontros de ambos, deram novos caminhos e sentimentos para ambos. Novos casamentos, novas histórias e rumos que um nunca pensou que o outro poderia tomar, foram sendo feitos.

A protagonista, que pensava que o ex-amado estava morto há tempos, vai entrar em choque ao ter uma grande revelação hoje. A mocinha descobrirá que Inácio está vivo no Brasil e casado com outra mulher. A verdade virá à tona através de José Augusto (Tony Ramos), que chegará no Brasil para buscar a filha e acabará sabendo que Inácio, o tocador de bandolim, solicitou documentos para oficializar a união com uma brasileira.

A filha de Celeste Hermínia (Marisa Orth), que está noiva de Vicente (Bruno Ferrari), não vai conseguir parar de pensar no amor do passado e decide abrir o jogo com o atual noivo.

A vez dele

Amanhã, a descoberta vai ser feita do outro lado. Será a vez de Inácio receber revelações dolorosas. No mesmo dia em que o moço reencontra a tia Henriqueta (Nívea Maria), que o criou e a quem não vê há tempos, ele vai da alegria à tristeza. Numa sequência repleta de fortes emoções, o rapaz vai conhecer Izabel (Yasmin Gomlevsky), amiga e confidente de Maria Vitória. No encontro, o rapaz descobre que Lucinda (Andreia Horta), sua atual esposa, o afastou de Maria Vitória.

E as emoções à flor da pele não vão parar por aí. O encontro ainda vai render um outro ainda mais forte: Angélica (Lívian Aragão) vai levar a pequena Mariana até Inácio, que se emociona ao pegar a filha nos braços pela primeira vez, reconhecendo o fruto do seu amor com Maria Vitória.