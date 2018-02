Tempo real: acompanhe tudo neste domingo de Carnaval

Hoje tem pipoca de Carla Perez, Saulo, Eva e mais

Domingo de Carnaval é dia de começar a folia desde cedo! A festa começa no Campo Grande, com Algodão Doce, mas também tem Saulo e Eva de graça. No circuito Dodô (Barra/Ondina) recebe os tradicionais Camaleão e Crocodilo, além do Camarote Andante de Carlinhos Brown. Já no Carnaval dos bairros tem Fantasmão, Gerônimo, Tierry e mais. E você pode acompanhar tudo que está acontecendo no tempo real do CORREIO.

14:40 Tem festa nas ruas e no mar também! Só assim para aliviar um pouco o calor desse domingão, não é não? Essa galera aí está curtindo o show de Denny Denan no Carnaval Náutico!

14:34 O governador Rui Costa também está no Campo Grande. Do camarote, ele posou ao lado da esposa e das filhos com adereços carnavalescos.

(Foto: Manu Dias/ GOV BA)

14:30 O prefeito ACM Neto acompanhou parte do desfile do Alavontê no Campo Grande, no meio da pipoca. Tirou fotos, cumprimentou foliões e dançou, acompanhado de secretários e assessores.

(Foto: Luan Santos/ CORREIO)

14:27 Claudia Leitte, que puxa a pipoca daqui a pouco no Campo Grande, logo depois do Psirico, já está pronta! "Já tô maquiada e emocionada, a caminho do Trio para o meu retorno ao Circuito OSMAR, o Oficial da Folia! Valeu, @Eudora!!!! ???? ????????", escreveu a loira no Instagram.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

14:10 Mais família e mais criançada para acompanhar o Psirico no bloco Inter, no Circuito Osmar (Campo Grande)! Leandro Silva, 29, trouxe o filho Rafael Silva, 5, junto com a esposa Camila Santos, 26. Eles disseram que Rafa adora dançar em casa ao som do Psi.

(Foto: Vanessa Brunt/ CORREIO)

13h59: Banda Eva, sob comando de Felipe Pezzoni, no Campo Grande

(Foto: Tiago Caldas/Ag. Haack)

13h54 - Que beleza, que delícia! Olha a galera se refrescando em pleno Carnaval Náutico! Tá ruim não, ein?

(Foto: Júnior Improta/Ag. Haack)

Mais cedo, o governador curtiu de Gandhi no Campo Grande

(Foto: Divulgação/Agecom)

13h47 - Olha Saulo aí, gente!

(Foto: Tiago Caldas/Ag. Haack)

13h45: A FESTA É DA PIPOCA

Cleonice da Silva, 31, veio atrás do Psirico com a amiga Adima Carvalho, 26. Elas sentem a música Popa fala de respeito. "É sobre você entender que pode usar qualquer roupa e se soltar com qualquer roupa, porque não é isso te faz vulgar ou justifica assédio", pondera (Foto: Vanessa Brunt/CO

Ricardo de Alencar, 6, disse que não gosta de Carnaval, mas gosta de poder brincar na rua e veio com o pai, Jailsom da Silva, 35. Já a outra filha de Jailsom, Irlana Alencar, 12, veio só pra dançar ao som de Psirico. "Estamos esperando o trio passar. Já reparou que a pipoca deles vai ter várias crianças? Não tem idade pra curtir, eu venho mesmo", contou empolgada, no seu segundo Carnaval (Foto: Vanessa Brunt/CORREIO)

Flávia Neves, 17, veio com a irmã Neidjane Neves, 9, e mãe Deise Carla Neves, 33. Pro primeiro Carnaval de Neidjane, elas escolheram a pipoca do Psi. "É animado. Adoramos Léo Santana também, mas o Psirico é rei do Carnaval faz um tempo já. É bom trazer nossos filhos nos primeiros carnavais deles pra já ir ensinando como se preparar de perto", disse Deise, que ajudou a filha na fantasia (Foto: Vanessa Brunt/CORREIO)

Quem disse que sogra e nora não se apoiam até na folia? Fabiana Bastos, 37, veio curtir o Psi com a nora Julie Emile, 15, e o filho Uriel Bastos, 19. "Popa da Bunda é a música do Carnaval! Adoramos e já estamos aqui aguardando o trio", conta Fabiana (Foto: Vanessa Brunt/CORREIO)

13h40 - Tem amor também na avenida!

Nayara Melo, 38, e Pablo Henrique, 30, comemoram um ano de namoro indo pro Inter, do Psirico. "Oxe, o negócio pode ser romântico também no trio deles. Zoar e dançar juntos é muito importante também. Popa já ganhou o carnaval e vamos requebrar coladinhos, né, amor?", disse ela, com ele já dançando pra confirmar (Foto: Vanessa Brunt/CORREIO)

13h20 - Pipoca na rua!

Saulo já está arrastando a pipoca no Campo Grande! (Foto: Márcio Reis/Ag. Haack)

13h15 - Olha como está o cenário na Baía de Todos os Santos

(Foto: Junior Improta/Ag. Haack)

13h06 - Denny é quem vai comandar a festa no mar

"Estou muito honrado. Vai ser uma festa linda. Vim para trazer alegria, nesse Carnaval diferente, fora de bloco e Camarote. E aqui na baía de todos os Santos vai ser mais lindo ainda", diz o cantor (Foto: Priscila Natividade/CORREIO)

12h54: Esse ano tem novidade na folia! Carnaval Náutico! Mas só pra quem pode: alugar um barco está saindo por R$ 2,5 mil!

Os turistas paulistas Renata Fernandes, Emanuele Lucena, Natália Ramos e Guilherme Fedozzi já estão na Marina para curtir o Carnaval Náutico. Eles devem alugar um barco para ver o show bem de perto. "A gente gosta da Timbalada, gosta do trabalho de Denny, mas é a primeira vez que a gente vai ver ele em carreira solo", afirma Renata. Em seu 19o Carnaval em Salvador, Guilherme já está quase pedindo dupla cidadania: "Sou quase baiano" (Foto: Priscila Natividade/CORREIO)

12h50 - Máscaras de Saulo estão sendo entregues na folia!

Luciana Jucá, 19, é fã de Saulo desde que se entende por gente. "Ele é um axé poético e dá uma energia linda no Carnaval". Ela está no aguardo do trio sair, mas não veio tietar sozinha, a mãe Tatiana Jucá, 45, e a jrmã Gabriela Jucá, 13, escutam juntas o cantor e vieram em família pra curtir (Foto: Vanessa Brunt/CORREIO)

12h45 A galera está pronta para curtir Alavontê e Saulo!

Uasden Ferreira, 39, deixou bem claro: "Viemos ver foi tudo. Vamos pipocar de um lado pro outro. Começamos com o Alavontê, porque aqui já começamos a entrar na onda carnavalesca das antigas". Ele veio com uma mulherada em clima de fantasia e empolgação. Olha ele e a galera prontos para curtir! (Foto: Vanessa Brunt/CORREIO)

12h24 - A galera curte o pranchão do Alavontê

Lucia Bastos, 45, veio curtir o Alavontê sozinha e fez amizade com essa família brilhosa, agora vão curtir todos juntos. Mariana Boniolo, 20, trouxe os amigos Lucas Pereira, 18. Letícia Pinheiro, 18. Laiza Costa, 20, e a mãe, Ana Cristina, 40, pra curtir Saulo. "Mas antes vamos pegar o som dessa prancha do Alavontê. Eles são muito ecléticos e não perderíamos a oportunidade. O bom do Carnaval é isso. A gente curte o que ama e descobre mais" (Foto: Vanessa Brunt/CORREIO)

Quebrando tudo!

Lore Improta e Carla Perez requebraram juntas na passagem do Algodão Doce, que desfila sem cordas neste Carnaval



(Foto: Tiago Caldas/Ag. Haack)

Carmem Miranda

Vestida com uma fantasia em referência a Carmem Miranda, Carla Perez vai animando a molecada no Campo Grande. Ontem, ela colocou o marido Xanddy, do Harmonia do Samba, para cantar também.

Tiago Caldas /Ag Haack

Vai pedir música!

Pelo terceiro ano consecutivo a cantora Carla Perez foi autuada por conta do som alto. Neste ano, a cantora começou o desfile no Circuito Osmar (Campo Grande) com 101 decibéis quando o permitido pela Secretária de Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) para blocos infantis é de 80 decibéis. Hoje já está na rua. Ela puxa a pipoca do Algodão Doce no Campo Grande.

Bonecos gigantes

Também no Campo Grande os bonecos gigantes do bloco Mamulengo animam a folia de quem está curtindo.



Renato Lima/Ag Haack

11h Olha o Gandhy aê!

Os Filhos de Gandhy já se preparam para desfile, que ocorrerá do Pelourinho ao Campo Grande. Após o tradicional padê, às 15h, os 4.500 homens irão formar o tapete branco pelas ruas de Salvador em busca da paz.

(Foto: Júlia Vigné/CORREIO)

Já está com tudo pronto para meter dança neste Carnaval?





Foto: Tiago Caldas/Ag Haack

Começou mais um dia de Carnaval em Salvador. No Campo Grande, Carla Perez puxa a pipoca do Algodão Doce e faz a alegria da criançada.

Foto: Tiago Caldas /Ag Haack

Tiago Caldas /Ag Haack





Serão 15 pontos de táxi no entorno da folia, para quem preferir esse transporte

Vale do Canela;

Avenida Joana Angélica, na região do Colégio Central;

Politeama de cima;

Estação da Lapa; na Barroquinha;

Rua do Tijolo;

na Praça do Sol, em Ondina;

Rua Edgard Mata;

Avenida Centenário;

Praça Cayrú;

Rua Gabriel Soares;

Ladeira do Taboão;

Porto da Barra;

Avenida Garibaldi;

Avenida da França;

E se eu preferir ir de Uber?

De acordo com a assessoria da Uber, serão 11 pontos de embarque e desembarque próximos à folia durante todos os dias de festa. Além de servir como local de desembarque na hora da chegada, a ideia é facilitar a solicitação de um carro na volta para casa.

Os foliões poderão encontrar motoristas mais facilmente nos seguintes locais:

Rua Juiz Rosalvo Torres / Rua Desembargador Baldoino Andrade;

Rua da Bélgica / Rua Portugal;

Ladeira da Praça / Rua do Saldanha;

Rua do Salete / Faculdade Cairu;

Rua da Mouraria / Av. Joana Angélica;

Rua Reitor Miguel Calmon / Vale do Canela (Ufba);

Rua da Graça / Rua da Flórida;

Avenida Princesa Leopoldina, após 2° retorno;

Avenida Anita Garibaldi, acesso à Federação;

Avenida Anita Garibaldi / Concessionária Audi;

Rua da Paciência / Rua Almirante Barroso, sentido Pituba;

Seis pontos de motáxi perto dos circuitos:

Politeama (ao lado do ponto de táxi);

Praça Cayru (em frente ao Elevador Lacerda);

Vale do Canela;

Avenida Centenário (Rua Deocleciano Barreto);

Avenida Garibaldi (em frente à Clínica Nova Face);

Avenida Oceânica (Praça do Sol/ISBA);

Onde tem Zona Azul para estacionar?

Na marginal da avenida Anita Garibaldi, no acesso à Federação;

Na Avenida Anita Garibaldi, sentido Centro, trecho entre o Hospital Jorge Valente e o Monumento a Clériston Andrade, incluindo as marginais; na mesma avenida sentido Rio Vermelho, trecho a partir da Alameda Guedevile;

Na Avenida Estados Unidos;

Na Avenida da França;

Na Rua Portugal;

Na Rua da Conceição da Praia;

Na Rua da Mouraria;

Na Avenida Joana Angélica/Ucsal, entre o IPS e a Rua Nova do Paraíso;

Na Rua da Salete;

Na Ladeira do Salete;

No Vale dos Barris;

Rua Comendador José Alves Ferreira;

Rua Professor Paulo Almeida (atrás da GTRAN);

Ladeira da Fonte (Concha Acústica);

Rua Professor Aristides Novis, São Lázaro - Federação;

Avenida Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela), trecho entre o Colégio Odorico Tavares e a Concessionária Marvel;

Rua Juiz Rosalvo Torres, marginal da Av. Centenário, sentido Barris;

Rua Sabino Silva, em ambos os sentidos, a partir do primeiro retorno sentido Ondina;

Avenida J. J. Seabra, trecho entre o Terminal Aquidabã e o Mercado São Miguel;

Estacionamento São Raimundo;

Estacionamento Praça Cayru;

Estacionamento Barroquinha;

Expresso e estacionamento

Outras linhas exclusivas do Carnaval são as do serviço Expresso Carnaval, que levam os es dos shoppings Salvador e Salvador Norte até pontos do circuito, sem parada. Um bilhete com ida e volta para o expresso custa R$ 25 – sendo R$ 5 do cartão, que pode ser recarregado e usado por uma família inteira. A partir da segunda viagem, o trecho passa a custar R$ 20. Nos dois casos, o estacionamento está incluso. As saídas acontecem a cada 15 minutos.

Nos estacionamentos do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping, ficarão disponíveis para o Expresso Carnaval 1,2 mil e 800 vagas, respectivamente – totalizando, assim duas mil vagas. Além dessas, cerca de três mil vagas de Zona Azul também vão ser opção para os foliões que quiserem ir de carro.

Se ligue no buzu!

Para os foliões que quiserem ir de ônibus, por exemplo, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) montou uma operação que vai contar com 400 linhas de ônibus, além da frota total disponível na cidade – 2,6 mil coletivos. Esses carros vão fazer viagens em três faixas horárias diferentes e de acordo com a demanda.

O horário avaliado como o que tem menor fluxo de usuários é o das 5h às 13h – nesse momento, a frota será de 50% do total. Já entre as 13h e as 21h, 60% dos carros estarão à disposição dos foliões. Entre 21h e 5h do dia seguinte, quando há maior fluxo de pessoas, devido à volta para casa, 70% da frota será utilizada. Do total de 400 linhas, cerca de 140 vão operar 24 horas por dia.

Os números indicam pontos de ônibus; as linhas em direção ao circuito vão passar por eles (Imagem: Reprodução)





Quer conferir as linhas pelos pontos? A Transalvador disponibilizou aqui, mas você também pode conferir clicando em cada um dos pontos abaixo:

Pelo terceiro ano consecutivo, o Carnaval de Salvador terá o Beco das Cores, localizado na Rua Dias D’Ávila, na Barra. O local receberá foliões do segmento LGBT, que curtirão atrações especiais compostas por muita música eletrônica. As apresentações acontecem a partir desta sexta-feira (9) e seguem até a terça (13), sempre de 19h a 0h, com os DJs Kairo San, Santz e George Ferreira. O trio reproduzirá sucessos da música eletrônica nos intervalos dos blocos.

Se organize: baixe e imprima a programação do Carnaval para acompanhar os trios