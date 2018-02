Temporal deixa um morto após desabamento em Minas Gerais

Outras duas pessoas foram retiradas com vida dos escombros

Um idoso morreu após o desabamento de um muro na cidade de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). O acidente aconteceu na manhã de sábado (24), durante um temporal que atingiu a capital mineira e a região metropolitana. A vítima foi identificada como Hélio de Oliveira Lopes, 73. Outras duas pessoas foram retiradas com vida dos escombros: uma adolescente de 15 anos e a sua mãe.

As chuvas causaram transtornos na capital mineira durante todo o sábado. Foram registrados alagamentos em diversas avenidas, inclusive com o registro de ocorrências de carros submersos. Em nota, a Coordenadoria de Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um novo alerta de chuvas previstas para este domingo (25) na capital mineira. Há previsão de temporal com raios de rajadas de ventos que podem chegar a 50 quilômetros por hora.