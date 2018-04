Tenente da PM é baleado durante operação de combate ao tráfico em Maragogipe 

Policial militar foi levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus

Um tenente da Polícia Militar lotado na Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) /Litoral Norte foi atingido por disparo de arma de fogo durante uma operação para coibir o tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (16). O tenente, que não teve o nome divulgado, foi alvejado na cidade de Maragogipe, localizada a 130 quilômetros de Salvador.

De acordo com a PM o caso aconteceu por volta das 8h. "Com a chegada das guarnições da Cipe Litoral Norte e da 27ª CIPM no bairro da Comissão houve uma troca de tiros com criminosos", afirmou a PM, em nota.

O policial militar foi levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus e uma aeronave do rupamento Aéreo (Graer) já está mobilizada para fazer a remoção para Salvador em caso de recomendação médica, segundo informou a PM.