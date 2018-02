Tentativa de assalto a 5 carros-fortes fecha rodovia no Paraná

2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas; filas chegam a 15km na BR-376

Pelo menos duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em uma tentativa de assalto a cinco carros-fortes da Proforte na BR-376, na Ponte do Rio Tibagi, próximo à Colônia Witmarsum, em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A situação toda ocorreu na pista sentido interior, conforme a polícia. Até a última atualização desta reportagem, a rodovia estava totalmente bloqueada no quilômetro 536 e as filas chegavam a 15 quilômetros nos dois lados.

A ação começou por volta das 8h50, quando os assaltantes atravessaram um caminhão bitrem na rodovia. Durante a tentativa de roubo, houve troca de tiros entre os integrantes da quadrilha e os vigilantes do comboio.

"Eu estava vindo normal, carregado e numa velocidade normal. Quando cheguei perto da curva, vi que estavam espalhados pregos, que não estava normal. Até aí, não tinha me dado conta que tinha um carro atravessado", conta o caminhoneiro, que não quis ser identificado.

"Estavam dois ali, armados. Parei e me mandaram atravessar o caminhão e começaram a dar tiros. Atravessei, mas não dava para ir mais porque já tiram furado os pneus, atingido o motor. Foi muito rápido", acrescenta o motorista.

Os ladrões não conseguiram roubar o dinheiro.

Mortos e feridos

Conforme a PRF, um vereador de Barra do Jacaré, no norte do Paraná, morreu baleado; outro parlamentar da mesma cidade também foi atingido e está em estado grave. Ambos passavam pela região em um carro com um terceiro vereador, que não se feriu.

A Câmara Municipal de Barra do Jacaré informou que os parlamentares Edval do Nascimento (PR), Elton de Alexandre Aguiar Matta (PV) e Miguel Calixto (PSD) estavam no carro. Elton morreu, Miguel ficou ferido e Edval foi o único que não foi atingido.

Ainda conforme a Câmara, eles estava indo para Curitiba para entregar uma documentação à Secretaria Estadual de Educação (Seed).

O segundo morto é um caminhoneiro. Ele foi encontrado sem vida dentro do caminhão no fim desta manhã. Um motorista de caminhão também foi baleado e está em estado grave.

Segundo informações preliminares da PRF, dois suspeitos do crime foram presos e outros três fugiram. Desses três, dois foram baleados durante o tiroteiro.

Um dos bandidos foi preso pela PRF com uma pistola calibre 9 milímetros.

Há várias equipes da polícia nos dois lados da rodovia. Não há previsão de liberação do trecho.

De acordo com o Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná (Sinclapol), o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (Graer) também acompanha a situação.

A concessionária que administra o trecho, a CCR RodoNorte, informou que há equipes da empresa na praça de pedágio, no quilômetro 539, orientando os motoristas a não irem em frente devido à gravidade da situação. Também há uma ambulância da empresa à disposição.