Tereza quer colo, Clara não perde o tom, e Raiça ri

Tereza quer o colo do mulherão que inventou uma bolha de cooperação feminina. E o piano do filho enche a sala de outra mãe de poesia. Izaura e seu talento para a vida, Carla que não perde o tom, Raíça ri com José e inventa parcerias.

CARÃO DA SEMANA

“Historicamente, a gente veio da costela de Adão”, ela disse. E, obviamente, imediatamente, merecidamente... Claudia Leite ganhou o Carão. (Que momento, hein?)

“Já caí e levantei várias vezes”, disse Izaura Heck, fechando o nosso papo. Isso com tanta leveza que a conclusão só podia ser “essa mulher ama a vida”. Sim. E é cercada de amigos e positividade que ela encara todas as mudanças de rota. Foram muitas, por desejo ou necessidade. Numa dessas, a moça formada em educação física e produção de eventos - conhecidíssima no mercado de entretenimento da cidade - se encontrou com a gastronomia e deu liga. Já teve três pizzarias, mas agora é em casa que prepara suas delícias. Pizzas especiais e hambúrgueres de massa folhada estão num cardápio de congelados cheios de charme. (71 9 9287 4000).

Isaura Heck

Elegância é a palavra de Carla Barreto. Ou, pelo menos, inevitavelmente associada a essa mulher de presença firme e delicada. É mãe de duas meninas, casada com Eduardo e advogada militante, há mais de 20 anos, nas áreas de Família e Cível. No dia a dia das audiências conhece a luta de mulheres, bem de pertinho. É a voz de muitas, mas também já enfrentou tempo ruim para romper barreiras profissionais. O direito era um ambiente “masculino”, no passado. Hoje, Carla comemora a presença, cada vez mais forte, de mulheres no mundo jurídico: “Já somos a maioria empossada em concursos públicos”. O Garcia, Gondim & Barreto é o escritório dela, com dois sócios. (71 3506 0721).

Carla Barreto (Foto: Divulgação)

Na casa de Susan Kalik tem sempre o som do piano de um dos filhos, tem ela escrevendo, tem ela e Thiago (o marido) falando do trabalho/arte enquanto tomam cerveja na janela. Já foi farmacêutica, em São Paulo. Na Bahia, se redefiniu. Atualmente, na luta, o cinema é a arma. Questões raciais, LGBT e feminismo estão no que trabalha, cria, produz. A lista de projetos simultâneos (alternando as funções de diretora, produtora e roteirista) é imensa. Foco no que está pronto, portanto: “Do que aprendi com meus mais velhos” (circulando pela Mostra de Cinema e Direitos Humanos) e “Cores e flores para Tita” (circulando pela mostra Sesc de Cinema Nacional).

Susan Kalik (Foto: Andrea Magnoni)

Raíça Bomfim é graduada e mestra em Teatro. E esse é um lado da mãe de José, o pequeno de 2 anos, companheiro de ataques de riso e outras brincadeiras mais. Isso, em casa. Na rua, cria e produz na Gameleira Artes Integradas, com a amiga de fé Olga Lamas. Em abril, inauguram o Transborda - Programa de Formação em Artes Performativas, voltado para mulheres. O primeiro módulo chama-se Éguas: Práticas Corposonoras para Derrubar as Cercas. A ideia é, enfim, essa aí: derrubar cercas. Com a força do feminino que dissolve ordens, barreiras e cansaços. Ficou curiosa? (71 9 9940 3136).

Raiça Bomfim (Foto:Elzinha Abreu/Divulgação)

Mulherão

Foi Isabela Silveira quem, em 2016, criou o ‘Eu aceito... eu ofereço...’, esse grupo de ajuda entre mulheres hospedado no Facebook. São mais de 43 mil componentes vivendo a internet na contramão do que você vê por aí. Na prática, fugindo da treta e privilegiando a colaboração. Desde companhia para um show até a busca por um parente desaparecido, tudo tem eco, tudo ressoa. Para todos os pedidos, há caminhos. De tudo se oferece, também: colchão, colo, dicas, abrigo. O mulherão que inventou esse espaço, é mãe de Tereza, atriz, mestra em teatro e produtora. Anda cheia de projetos e ideias, mas nada na velocidade de antes: por hora, criar a filha (“com qualidade, presença, bom humor e muito amor”) é o trabalho principal, o foco da vida.

Isabela Silveira (Foto: Clebel Silva/Divulgação)

Vale o print