Termina amanhã (15) o prazo para solicitar isenção no ENEM 2018

Estudantes vão em busca do sonho de cursar a graduação em universidade pública

Termina neste domingo, 15 de abril, às 23h59, o prazo para solicitar isenção no ENEM 2018. Segundo balanço divulgado na última quarta-feira (11) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), já haviam sido registrados 2,575 milhões de pedidos. O número representa um aumento de 150% em relação ao balanço divulgado em 05 de abril, quando foram registrados 1,020 milhão de pedidos. No ENEM 2017, edição em que a taxa foi reajustada de R$ 68 para R$ 82, foram contemplados 4.731.592 de estudantes, o equivalente a 70% das 6.731.341 inscrições.

Muitos estudantes estão atentos ao prazo, mas é importante fazer o pedido antecipadamente para evitar imprevistos com problemas de internet, sobrecarga do site do INEP devido ao grande fluxo de acessos, entre outros. Para ser contemplado com a isenção no ENEM 2018, o estudante precisa acessar a página do participante cadastrar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha, que também será usada para a inscrição, acesso ao Cartão de Confirmação da Inscrição e visualização dos resultados do exame.

Entre 07 e 18 de maio, os estudantes deverão realizar a inscrição na página do participante, ainda que tenha obtido a isenção. A taxa de inscrição no ENEM 2018 custa R$ 82 e deverá ser paga por estudantes que não solicitarem ou não tenham sido contemplados com o benefício.

Justificativa de ausência no ENEM 2017

Candidatos que não participaram dos dois dias do ENEM 2017 devem apresentar a justificativa até às 23h59 do dia 15 de abril. É preciso apresentar documentos assinados que comprovem o motivo da ausência – desde estejam relacionados a motivos de saúde, maternidade ou paternidade, trabalho, casamento, acidente de trânsito, entre outras causas possíveis. No ano passado, 1.691.701 participantes isentos não compareceram ao local de provas, o que representa 35% do total contemplado.

De acordo com o edital do ENEM 2018, divulgado pelo MEC em 21 de março, o participante que apresentar declaração falsa, “tanto ao solicitar isenção da taxa de inscrição quanto ao apresentar justificativa de ausência no Enem 2017 e se inscrever no Exame, ou ainda, que não satisfizer todas as condições estabelecidas neste Edital e/ou nos demais instrumentos normativos, terá cancelada sua inscrição e anulados todos os atos dela decorrentes”.

