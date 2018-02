Terremoto de 7,2 graus atinge centro e sul do México

Quando as pessoas já retornavam para as casas ou locais de trabalho, o chão começou tremer com intensidade

Um forte terremoto de 7,2 graus na escala Richter atingiu nesta sexta-feira a Cidade do México, assim como o centro e o sul do país, às 17h39 (horário local; 21h39 em Brasília), com epicentro 11 quilômetros ao sul de Pinotepa Nacional, no estado sulista de Oaxaca, segundo informou o Serviço Sismológico Nacional (SSN).

Os protocolos em caso de tremor foram ativados pelas autoridades da Cidade do México, confirmou o chefe de governo, Miguel Ángel Mancera, em mensagem divulgada no Twitter. A informação é da EFE.

O tremor também foi sentido nos estados de Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos, Colima e Jalisco, detalhou o SSN pelas redes sociais.

Na capital, o alarme sísmico começou a soar, enviando as pessoas às ruas antes que sentissem o tremor. As sirenes deixaram de tocar ainda antes de o terremoto ser sentido, evocando lembranças do falso alarme de 6 de setembro do ano passado.

Quando as pessoas já retornavam para as casas ou locais de trabalho, o chão começou tremer com intensidade, o que causou cenas de pânico em alguns pontos. Mancera declarou à televisão mexicana que o balanço preliminar sobre o terremoto "até este momento é sem nenhuma novidade maior".