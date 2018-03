Terremoto de magnitude 5,4 atinge a Costa Rica

As autoridades ainda não informaram sobre danos materiais ou vítimas

Um terremoto de magnitude 5,4 na escala Richter atingiu com força, na madrugada de hoje (23), boa parte da Costa Rica, segundo informações do Observatório Vulcanológico e Sismológico (Ovsicori).

O tremor aconteceu à 1h37 (horário local, 4h37 de Brasília) com epicentro a 9,1 quilômetros da cidade turística de Quepos, localizada na província de Puntarenas, na costa do Pacífico Central do país.

O terremoto, que se originou a 18 quilômetros de profundidade, foi sentido com força em toda a costa central do Pacífico, assim como no centro do país, onde ficam a capital San José e demais cidades.

Nas comunidades próximas ao epicentro, as pessoas relataram a queda de objetos e outras afirmam nas redes sociais do Ovsicori e a Rede Sismológica Nacional que deixaram suas casas assustadas pela intensidade do movimento. As autoridades ainda não informaram sobre danos materiais ou vítimas.

A Costa Rica é um país de frequente atividade sísmica e seus habitantes sentem dezenas de tremores a cada ano.