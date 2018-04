Teste vocacional auxilia na escolha do caminho profissional mais adequado

Uma avaliação mais aprofundada pode ser feita pelo orientador profissional

Qual curso devo escolher? Qual caminho profissional devo seguir? Antes de um estudante ingressar no mundo universitário ele se faz essas e muitas outras indagações. Dúvidas são extremamente naturais. Não se sinta pressionado! Testes vocacionais podem ajudá-lo na hora da sua escolha.

O teste vocacional é uma avaliação de personalidade que tem o objetivo de identificar interesses, habilidades, aptidões e gostos vinculados ao seu perfil profissional. Ele pode ser uma ferramenta útil na determinação das área em que você tem pontos fortes e limitações e o resultado te ajuda a escolher uma carreira que esteja em sintonia com seus objetivos e talentos.

Antes de decidir que seria advogada, Luana Costa Sanches teve a oportunidade de fazer o teste vocacional na escola. “Um projeto da escola em que eu estudava, possibilitou que os alunos do Ensino Médio , fizessem o teste. Eu já sabia que iria seguir a carreira do Direito , mas o teste vocacional faz com que eu esclarecesse ainda mais essa ideia”, explica a advogada.

Não precisa se desesperar e sair pesquisando sobre todas as profissões que existem no mundo, salários e áreas. Procure conhecer a si mesmo, não existe apenas uma vocação, então se conhecendo, você vai saber quais são as áreas do conhecimento que tem maior afinidade.

Um teste com um psicólogo ou com um orientador profissional é um opção para quem deseja um teste mais aprofundado. “Muitos sites oferecem teste vocacionais. Porém, procura por um profissional é bem importante, já que a abordagem é feita em cima de um objetivo específico. A orientação tem o objetivo de fazer com que o estudante se conheça mais, só que de uma forma rápida, porque tem gente que realmente tem a dificuldade de tomar uma decisão”, informa a orientadora Thais Helena Lima, responsável pela empresa orientação profissional EAD.

Nestes casos, os testes podem ser aplicados analisando o comportamento do indivíduo podendo serem feitos exercícios, dinâmicas e entrevistas a fim de agregar variadas informações ao resultado final da avaliação.

Já decidiu que graduação fazer? Agora você pode conseguir uma bolsa de estudo pelo Educa Mais Brasil