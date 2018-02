Testes de DSTs identificam 8 casos de HIV durante o carnaval

Também foram identificados 44 casos de sífilis

Dos 1.300 testes rápidos para detecção de doenças sexualmente transmissíveis realizados durante os dias de Carnaval, nos dois postos de atendimento do Fique Sabendo, 8 deles deram positivos para o HIV. Outros 44 exames deram positivos para a sífilis.

De acordo com o secretário José Antônio Rodrigues Alves da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) todos os foliões que tiveram o resultado positivo para as doenças foram atendidos por uma equipe multidisciplinar formada por enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos.

Aqueles que foram detectados com HIV foram orientados pela equipe a procurar postos de referência do município. Já os identificados com sífilis receberam, no posto, os primeiros cuidados para cuidar da doença. Neles foram aplicados injeções de penicilina benzantina. Ainda conforme o secretário, devem ser atendido, em média, 300 pessoas por dia.

"No caso da sífilis, a primeira medicação pode ser dada no local onde o exame é feito. Os outros pacientes foram orientados e encaminhado para suas respectivas áreas de atendimento", explicou o secretário.

Atendimento

Os postos, que fazem testes de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e Aids, funcionarão no Multicentro Carlos Gomes, na Rua Carlos Gomes (Centro), e na Barra, na Rua Dias D`Ávila, a partir do sábado de Carnaval (dia 10) até a terça-feira (13). No Carnaval de 2017, o Fique Sabendo detectou 265 casos positivos de DSTs.

Em 2017, 23 exames tiveram resultados positivos para hepatites, 42 para HIV e 200 para sífilis. Quase 7 mil pessoas fizeram os testes.

Ocorrências

Ainda segundo o secretário, neste sábado (10), houve a primeira ocorrência com arma de fogo. Um homem foi baleado nas proximidades da Ladeira da Montanha. "Ele era um custodiado e foi ferido na perna. O agressor foi identificado pela polícia", informou.

Também houve uma agressão considerada grave no circuito Dodô, em Ondina. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE).