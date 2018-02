Testes detectam 19 casos de HIV em foliões no carnaval

Além disso, foram diagnosticados 105 com sífilis, 6 com Hepatite B e 8 com Hepatite C

Os testes rápidos para detecção de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) feitos até o domingo (11) nos dois postos nos circuitos Dodô e Osmar diagnosticaram 19 pessoas com HIV, 105 com sífilis, 6 com Hepatite B e 8 com Hepatite C. Foram feitos 3.208 testes nos dois postos. A maior parte dos casos confirmados é de homens, mas eles também foram os que mais fizeram os testes - 33,3% a mais do que as mulheres.

Os pacientes com diagnóstico de sífilis começam o tratamento no próprio local de testes, recebendo penicilina. Todos são encaminhados para unidades do Serviço Municipal de Assistência Especializada, nos bairros da Liberdade e Dendezeiros.

As unidades de testes funcionam até a terça (13), das 9h às 21h, no Multicentro Carlos Gomes, e das 12h às 22h, na Rua Dias D'Ávila, próximo ao Farol da Barra. O serviço é gratuito e realizado por equipe composta por enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e bioquímicos.