Teto de delegacia desaba e atendimento é suspenso em Itacaré

Parte do teto de uma das salas da delegacia de Itacaré, no Sul da Bahia, caiu na madrugada desta quinta-feira (5). O espaço do desabamento é onde fica a sala de plantão e parte da cozinha da unidade policial. Em função do incidente, de acordo com o Sindicato dos Policiais Civil da Bahia (Sindpoc), o atendimento na delegacia foi suspenso por 24 horas.

O presidente do Sindpoc, Marcos Maurício, informou ainda que há mais de 40 dias a única viatura da unidade encontra-se com problemas mecânicos e não pode sair da delegacia. "Mais de 95% das delegacias baianas estão sucateadas, o efetivo policial, na maioria delas, é muito reduzido, não existe uma política de capacitação dos servidores, temos muitos policiais com doenças ocupacionais, a exemplo da síndrome de pânico e depressão", defende o sindicalista.

Depois do desabamento, a Polícia Civil informou, em nota, que uma nova sede para a Delegacia Territorial (DT), de Itacaré, já estava pronta para entrar em funcionamento, na próxima segunda-feira (9), mas teve a mudança alterada para esta quinta-feira (5), para evitar impactos no atendimento ao cidadão. "A nova sede da unidade, totalmente reformada em parceria com a prefeitura local e o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Itacaré, fica instalada na Praça do Fórum, S/N, e as ocorrências estão sendo registradas", afirmou a polícia, em nota.