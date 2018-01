Texto de Glauber Rocha sobre João Goulart estreia no Vila Velha

Jango: Uma Tragédya foi o único trabalho do cineasta baiano escrito originalmente para o teatro; a partir desta quinta (4)

Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), Terra em Transe (1967), Barravento (1962)... os clássicos de Glauber Rocha para o cinema são bem conhecidos do público. Mas tem uma faceta que mesmo seus maiores admiradores talvez não conheçam, que é o seu trabalho como dramaturgo.

Em 1976, o baiano de Vitória da Conquista escreveu seu único texto para o teatro, Jango: Uma Tragédya, que será encenado em Salvador no Teatro Vila Velha, a partir de amanhã, até o dia 28.

A montagem, que tem o ex-presidente João Goulart no centro da história, tem no elenco atores e atrizes da Universidade Livre de Teatro Vila Velha e é dirigida por Márcio Meirelles. Dividida em três atos, a peça mostra Jango no exílio, após ter sido afastado da presidência em razão do golpe militar de 1964.

João Goulart

“Na peça, Jango demonstra um desejo de voltar para o Brasil e revela ter um projeto político para o país. Ele deseja se redimir da calúnia da qual afirma ter sido vítima e quer se livrar da imagem negativa criada tanto pela esquerda como pela direita”, diz Márcio Meirelles.

O mesmo grupo já havia encenado a peça em 2014, mas, segundo Márcio, o cenário político atual é oportuno para a volta da montagem, afinal, a peça trata de um presidente que foi deposto e, em 2014, o Brasil era governado por uma presidente que viria a ser deposta dois anos depois, Dilma Rousseff.

“O Brasil e o mundo estão em outro momento. Aquela montagem ocorreu antes do impeachment de Dilma. Então, tinha um tom premonitório. Agora, o tom é mais reflexivo, sobre algo que já aconteceu. Podemos dizer que há na peça algumas frases premonitórias sobre o impeachment”, diz Márcio. A primeira montagem do texto de Glauber foi realizada em 1996, no Rio de Janeiro, com direção de Luiz Carlos Maciel.

Márcio diz que a montagem de Jango integra um projeto de teatro épico na Bahia, criado por ele e que teve início em março do ano passado, com a montagem de Luzes da Boemia, que tinha texto do espanhol Ramón del Valle-Inclán (1866-1936) e direção do equatoriano Santiago Roldós.

Cena de Jango: Uma Tragédya, com alunos da Universidade Livre do Vila Velha (foto: Adele Audisio/divulgação)

Além do tom épico, Márcio vê no texto de Glauber influência de Bertold Brecht (1898-1956). Márcio lembra que, no intervalo das filmagens de Deus e o Diabo, Glauber esteve em Salvador para acompanhar a leitura dramática de várias peças do dramaturgo alemão e ficou impressionado com a força do texto.

Márcio conta que o ator Othon Bastos, que atuava em Deus e o Diabo como Corisco, pegou carona com Glauber até a locação do filme e, no caminho, o diretor falou sobre o impacto que Brecht havia lhe causado. “Aí, quando chegou de volta à locação, Glauber resolveu mudar o roteiro do filme por causa de Brecht. É notável a influência dele na obra de Glauber, principalmente em filmes como Terra em Transe e O Leão de Sete Cabeças, que seria o ápice dessa influência”, diz Márcio.

Tragédia

Os elementos tradicionais da tragédia (gênero teatral) estão presentes na montagem, incluindo um coro formado por atores que comentam os acontecimentos. Além disso, há a divisão em três partes, que são desenvolvimento, reviravolta e a conclusão, em que ocorre a morte do herói.

Diversos personagens reais, além do próprio Jango, surgem na montagem, como Carmem Miranda e Leonel Brizola. Outra personalidade que aparece é Miguel Arraes (1916-2005), que é interpretado por Celso Jr., ator convidado especialmente para a montagem. Além de interpretar o político, Celso toca percussão durante toda a peça.

Profissional há 30 anos, Celso aceitou o convite para atuar ao lado de atores pouco experientes. “Essa experiência os nutre, através das dicas que dou a eles, por exemplo, ou pela minha postura nos ensaios. Mas também me alimento dessa energia desses jovens atores e da forma como eles fazem teatro”, revela Celso Jr., que aprendeu a tocar percussão especialmente para a montagem.

Para o ator, a “assinatura” de Glauber fica muito evidentes na peça: “É como se tivéssemos acesso ‘direto’ a ele. No cinema, ele fazia o roteiro, mas após a edição, se perdia um pouco do texto dele. No palco, no entanto, a gente vê o texto cru. E é um texto rigoroso na estrutura”, elogia.

Apesar de se tratar de uma tragédia, Celso vê, por outro lado, um forte tom tropicalista e carnavalesco na montagem: “A forma como a peça aborda os eventos históricos não acontece de forma tradicional. É como se fosse um desfile de escola de samba em que João Goulart é o enredo. Além disso, o trabalho dos atores é bem alegórico”.

Política

A escolha de adaptar um tema político não é por acaso, já que, na Universidade Livre, esse é um assunto recorrente, segundo Márcio Meirelles. “Fazemos discussão política o tempo todo na Universidade, afinal não há teatro sem política. É impossível haver teatro sem uma reflexão política”.

Márcio lembra, por exemplo, que na semana do impeachment de Dilma, os alunos passaram uma manhã inteira discutindo o assunto, graças à interferência de uma aluna, que deu início à discussão.

O realizador já havia dirigdo uma outra montagem diretamente relacionada a Glauber, embora não fosse baseada em um texto do cineasta: em 2010, Márcio comandou, ali mesmo no Vila Velha, a cerimônia do julgamento de anistia de Glauber Rocha, que havia sido censurado e perseguido pelo regime militar.

Márcio observa que foi a própria família do cineasta que escolheu Salvador para sediar o julgamento. “Na cerimônia, alguns artsitas falaram e muitas pessoas deram testemunho sobre a inocência de Glauber. Pouco depois, o Vila sediou também o julgamento da anistia de Carlos Marighella”. Glauber foi anistiado e a viúva dele, Paula Gaitán, teve direito a uma pensão mensal de R$ 2 mil, além de R$ 234 mil retroativos. Algumas cenas do julgamento aparecem na peça, projetadas em telão.

“A morte de Jango foi um golpe muito forte para o Glauber. Quando voltou do exílio, Glauber tinha um projeto político, estético para o Brasil, e o Jango estava nesse devir político, estético de um novo país”, recorda a cineasta Paula Gaitán, viúva do artista.









Serviço:

Espetáculo: Jango: Uma Tragédya

Direção Marcio Meirelles

Texto: Glauber Rocha

Elenco: Sérgio Laurentino, Yan Britto, Vinícius Bustani

Local: Teatro Vila Velha

Data: quinta (4) até dia 28 (quinta a sábado, às 20h) e (domingo, às 19h)

Ingresso: R$ 20 | R$ 10