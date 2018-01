The miseducation of Cameron Post vence principal prêmio de Sundance

Filme sobre terapia de conversão gay baseado na história da diretora ganhou na escolha do júri do maior festival de cinema independente dos Estados Unidos

O drama The Miseducation of Cameron Post, um drama sobre a terapia de conversão gay da diretora Desiree Akhavan, venceu o prêmio do júri, principal categoria no Festival de Cinema de Sundance, que terminou neste domingo (28).

Com Chloe Grace Moretz como protagonista, o filme impressionou o júri e os espectadores com a história de uma adolescente que se vê obrigada a passar por uma terapia depois que é flagrada em uma relação sexual com a rainha do baile de formatura da escola.

"Em nome de toda a equipe de Cameron Post queremos dedicar este prêmio aos sobreviventes da comunidade LGTB à terapia de conversão", disse Moretz.

O Festival de Sundance, fundado pelo ator Robert Redford, é uma vitrine para o cinema independente e em muitas ocasiões a mostra serve de trampolim para outras premiações de Hollywood.

Entre os filmes exibidos na edição de 2017, Corra! (Jordan Peele), Me Chame Pelo Seu Nome (Luca Guadagnino), e Mudbound (Dee Rees) foram indicados em várias categorias do Oscar 2018.





Veja abaixo a lista de vencedores do Festival de Sundance 2018:

Drama EUA:

Prêmio do júri: The Miseducation of Cameron Post

Prêmio do público: Burden

Direção: Sara Colangelo, The Kindergarten Teacher

Roteiro: Christina Choe, Nancy

Prêmio especial do júri para primeiro filme: Reinaldo Marcus Green, Monsters and Men

Prêmio especial do júri por excelência em direção: Reed Morano, I Think We're Alone Now

Prêmio especial do júri por atuação: Benjamin Dickey, Blaze





Documentário EUA:

Prêmio do júri: Kailash

Prêmio do público: The Sentence

Direção: Alexandria Bombach, On Her Shoulders





Cinema internacional:

Prêmio do júri: Butterflies

Prêmio do público: The Guilty

Direção: Isold Uggadottir, And Breathe Normally





Documentário estrangeiro:

Prêmio do júri: Of Fathers and Sons

Prêmio do público: This is Home

Direção: Sandi Tan, Shirkers