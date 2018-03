The Voice Kids: começa fase ao vivo com participação do público

Ao todo, 24 vozes ainda estão no programa mas apenas 12 passarão desta próxima etapa

Chegou a hora de ver a emoção dos jovens cantores e as apresentações do The Voice Kids ao vivo. Isso porque a partir de hoje, começa a fase ao vivo do programa e os ‘kids’, além de impressionarem os técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte e a dupla Simone & Simaria, precisam ainda agradar ao público de casa, que passa a participar ativamente da competição e pode votar na voz predileta pelo site do programa, no Gshow.



Ao todo, 24 vozes ainda estão no programa mas apenas 12 passarão desta próxima etapa. Em cada um dos dois programas, quatro participantes de cada time se apresentam ao vivo e apenas dois continuam na atração. Um deles é salvo pelo técnico e o outro pelo público. Mas se engana quem pensa que a adrenalina é apenas para os ‘kids’. O frio na barriga também faz parte da emoção dos técnicos e dos apresentadores do reality musical.



É o caso da dupla Simone & Simaria, que participa pela primeira vez do programa. “Como somos estreantes, ainda não sabemos a sensação do programa ao vivo, mas acredito que o que muda é a adrenalina e a ansiedade para saber a decisão do público”, assume Simone.



Já o veterano Carlinhos Brown avisa que o maior desafio é manter a calma. “Como é tudo ao vivo, acalmar-se é importante. É mais de uma hora de programa, então temos que entrar com muita concentração e isso é desafiador”, avisa. Claudia Leitte concorda e adora esta fase do programa. “Meu desejo é que o público assista com alma e sentimento. Quero que meus fãs votem em quem eles realmente gostem e não por mim. Ao vivo é decisão. É a arte do improviso, é ser honesto. Ao vivo é mais gostoso”, revela. A apresentação é de André Marques. Globo/TV Bahia, às 13h52