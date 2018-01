The Voice Kids: filha de integrante do Fat Family surpreende a web

Público comentou o talento de Talita Cipriano e demais participantes do programa

Os participantes do The Voice Kids sempre dão o que falar na web. Mas uma participante em especial deixou o público em polvorosa neste domingo (28). Talita Cipriano cantou a música Fim de Tarde, sucesso do Fat Family no final dos anos 90, e virou todas as cadeiras. Os jurados ficaram ainda mais surpresos quando ela revelou que é filha de Dayse, uma das integrantes do grupo. Mãe e filha chegaram a dar uma canja juntas no palco do programa. Assista:

Confira a reação dos internautas nas redes sociais.

Público elogia o talentos das crianças do The Voice Kids

