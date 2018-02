The Voice Kids: primeiro dia de batalhas será marcado por emoções

Cada técnico escolherá três integrantes de sua equipe para fazer uma apresentação e disputar uma única vaga

A fase de audições às cegas acabou e, a partir de hoje, as edições do reality The Voice Kids, da TV Globo, entram na fase das batalhas. Nelas, cada técnico - Claudia Leitte, Carlinhos Brown e Simone & Simaria - escolherá três integrantes de sua equipe para fazer uma apresentação e disputar uma única vaga. Caberá a eles decidir quem será o candidato que vai avançar na competição, após cada apresentação. Assim, os embates reduzirão cada time de 24 para oito crianças.



Veterano no programa, Brown acredita que chegou um dos momentos mais decisivos do reality. “Depois das audições às cegas, eles saem da área de conforto e acabam interpretando coisas novas”, explica. Já Claudia Leitte assume que agora a disputa fica ainda mais difícil. “Dá um nervoso porque temos talentos incríveis e não queremos que ninguém deixe a competição”, confessa.



Mesmo com a dificuldade, as manas Simone & Simaria estão empolgadas com a etapa. “Estamos muito felizes com o resultado desse time”, diz Simaria. “Se pudéssemos, aprovaríamos todas as crianças”, completa Simone.

Programa: The Voice Kids

Horário: às 13h44

Canal: Globo/TV Bahia