Thiago Rodrigues e Fernanda Vasconcellos se encontram em bastidores de filme

O ator Thiago Rodrigues e a atriz Fernanda Vasconcellos se reencontraram durante as filmagens de Boca de Ouro, filme de Daniel Filho, mais uma adaptação da obra de Nelson Rodrigues para o cinema.

Foto: Reprodução/Instagram

Em uma postagem no Instagram, o ator comentou que, mesmo estando juntos no elenco do filme, os dois não chegam a se encontrar em cena. "Fizemos o mesmo filme e não contracenamos... Mas é sempre bom encontrar minha parceira amada", escreveu o ator.

Os dois se encontraram diversas vezes em tramas. A primeira foi em Malhação, quando interpretaram Bernardo e Betinha na novelinha. Logo depois formaram casal novamente na primeira fase de Páginas da Vida, de Manoel Carlos. Em 2010 voltaram à TV como casal para a novela Tempos Modernos.

Mas parece que é o casal adolescente de Malhação que deixa os fãs com saudade. A foto ganhou comentários cheios de amores para os dois. "Melhooor Casal de todos", escreveu uma seguidora. "Malhação 2005 de volta", comemorou outra. "Betina e Bernardo, Nanda e Léo, Nelinha e Zeca, que reencontro", celebrou um seguidor lembrando o nome de todos os personagens em que os dois foram casal.