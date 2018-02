Thiaguinho sensualiza com Ludmilla no clipe Só Vem

Música no estilo reggaeton ganhou clipe vibrante; assista

O cantor Thiaguinho deixou o pagode de lado e investiu no reggaeton. Nesta quinta-feira (1º), ele lançou ontem a primeira música com influências do ritmo que tem raízes nas músicas latina e caribenha. Trata-se de Só Vem, faixa que já integrava o álbum homônimo lançado no ano passado e tinha identidade pagodeira. Além de uma mixagem diferente, a nova versão continua contando com a participação de Ludmilla.

Aliás, Ludmilla e Thiaguinho são pura pegação no clipe. O vídeo tem uma pegada moderna, com cores fortes, e ainda traz cenas dos cantores dançando juntos e de Ludmilla apenas de lingerie na cama. A mulher de Thiaguinho, Fernanda Souza, já havia adiantado que liberou a amiga para sensualizar com o marido dela.

Fernanda revelou a história há poucos dias nas redes sociais. "E no dia da gravação do clip do Thiaguinho, 'Só Vem', eu recebo um áudio da Ludmilla dizendo: “Amiga, o diretor tá aqui falando pra eu sensualizar, mas tô morrendo de ergonha de você' (risos). Ô, miga, faz a atriz que nem eu e arrasa, aconselhou.

Veja o clipe com as duas versões da música: