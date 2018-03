Tiroteio em escola de Maryland faz três feridos

Governador de Maryland, disse através do Twitter que está acompanhando atentamente a ocorrência

Um estudante abriu fogo contra os colegas em uma escola em Maryland, nos Estados Unidos, na manhã desta terça-feira (20). Três pessoas incluindo o atirador ficaram feridas. De acordo com o G1, o caso ocorreu na escola Great Mills High School, de ensino médio e que foi isolada depois do episódio.

A relação entre o atirador e os dois estudantes feridos ainda é desconhecida. Cerca de 1.600 alunos frequentam esta escola. Os pais e professores foram encaminhados para uma outra escola, próxima do local da ocorrência, em Leonardtown, onde receberão mais informações sobre os seus filhos.

Larry Hogan, Governador de Maryland, disse através do Twitter que está acompanhando atentamente a ocorrência e que está em contato com as autoridades locais. "As nossas orações estão com os estudantes, funcionários e com os pais", lamentou.

O fato ocorre pouco mais de um mês após o episódio em que um ex-aluno fortemente armado invadiu a escola Stoneman Douglas High School, em Parkland, Flórida, e matou 17 alunos, deixando outros vários feridos.