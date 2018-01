Tiroteio perto de bloco de carnaval deixa um morto e 3 feridos no RJ

Garçom que trabalhava no Bar do Mundo morreu; PM trocou tiros com traficantes

Um tiroteio próximo à dispersão de um bloco de carnaval resultou na morte de um garçom e deixou outras três pessoas baleadas, por volta das 21h15 deste sábado (27), na Tijuca, Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar um grupo de traficantes da Favela da Rocinha, zona Sul da cidade, fortemente armados estavam a caminho do Morro da Formiga, na Tijuca.

Durante a perseguição, o carro em que estavam duas jovens foi usado como escudo pelos traficantes e baleado mais de 15 vezes por tiros de fuzil. Elas não ficaram feridas. Houve correria e pânico pois os foliões do bloco "Não muda nem sai de cima", que desfilava a 500 metros do local do tiroteio, estavam em deslocamento.

A PM tentou interceptar os criminosos e houve perseguição seguida de uma intensa troca de tiros entre os militares e os bandidos. No tiroteio, um garçom que trabalhava no Bar do Pinto, localizado na rua Conde de Bonfim, foi atingido poruma bala perdida e morreu no local.

Outras três outras pessoas também foram atingidas: uma mulher foi atingida no braço por um tiro (ela estava em uma corrida do aplicativo Uber); e dois policiais (um atingido na perna e outro no ombo). Ambos, segundo a corporação, estão fora de perigo. Não há informação sobre o estado de saúde da mulher.