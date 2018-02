Titi acompanha saída do Ilê Aiyê com os pais em Salvador

Garota esteve presente também na Noite da Beleza Negra, em janeiro

Os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso e a filha dos dois, Titi, estão em Salvador curtindo o Carnaval neste sábado (10). A família está no Curuzu para acompanhar a saída do Ilê Aiyê, uma das atrações mais tradicionais da folia baiana. Titi está vestida com trajes típicos do Ilê e acompanha tudo da sacada da sede do bloco com os pais.

Ao final, os atores falaram rapidamente com a imprensa. Para Gagliasso,o Ilê representa a resistência por respeito e dignidade que é a luta deles também. "Agora encontramos uma família aqui também", diz o ator. Já Giovanna afirmou estar muito feliz com a presença no Carnaval da Bahia. A filha do casal se mostrou encantada com as cores da festa e com as pombas brancas que permaneceram pousadas sobre os muros da casa.

Até o dia 16, a família fica na casa de Regina Casé no Santo Antônio Além do Carmo, segundo a coluna Alô Alô CORREIO. Eles vieram passar o Carnaval na cidade, acompanhado da filha, de familiares e um grupo grande de amigos, e se instalaram no imóvel, que foi alugado com a estrutura que a apresentadora mantém, incluindo os empregados.

Em janeiro, a família já esteve em Salvador. Na ocasião, Giovanna foi jurada da 39ª edição da Noite da Beleza Negra, que escolheu Jéssica Almeida Nascimento dos Santos, 19 anos, como a Deusa do Ébano 2018. Ela contou como foi a experiência da tia no bloco pelas redes sociais.

“Quem diria que minha filha com apenas 4 anos de vida me traria tantas alegrias, cultura e conhecimento”, escreveu Giovanna. Batizada de Chissomo, a pequena Titi nasceu no Malawi e foi adotada pela atriz e pelo marido, o também ator Bruno Gagliasso, em 2016. A atriz viu a filha pela primeira vez quando visitou um abrigo de órgãos na capital do país africano, Lilongwe.

Na postagem, Giovanna afirma que a Noite da Beleza Negra foi uma das noites “mais lindas, especiais e arrepiantes” que já vivenciou. Ela contou que a filha se reconhecia e que dançou ao som das músicas do Ilê Ayê.

“Chegar em casa e ela continuar dançando as músicas afro e me dizer “não quero dormir, quero dançar mamãe” me fez chorar de alegria! Estou voltando pra casa cheia de amor no coração mas louca de vontade de ficar!”, postou.