Toda bossa e sonoridade de Marcos Valle

Valle é o compositor da canção Hoje é um Novo Dia de um Novo Tempo, em 1971, que acabou se tornando uma marca registrada do período do réveillon

Compositor, arranjador, instrumentista, intérprete, além de autor de mais de 300 músicas gravadas por nomes como Sarah Vaughan, Chicago, Dizzy Gillespie, Oscar Peterson, Jhonny Mathis, Diana Krall, Elis Regina, Edu Lobo, Dori Caymmi, Tim Maia, Roberto Carlos, Marcos Valle apresenta o show "A Bossa de Marcos Valle". A proposta do artista é fazer um show intimista, com ênfase especial na força das canções, acompanhado apenas de um teclado e com a participação especial da vocalista Patrícia Alvi, integrante de sua banda.

É dele, de Paulo Sérgio e Nelson Motta, o tema clássico para comemorar a virada do ano, Hoje é um Novo Dia de um Novo Tempo. A música foi composta em 1971 e acabou se tornando uma marca registrada do período do réveillon.

Biografia

Nascido no Rio de Janeiro, em 1943, Marcos lançou-se na carreira musical em 1963, aos 20 anos, e seu primeiro disco Samba Demais chegou às lojas em 1964. Seguiu-se O Compositor e o Cantor, de 1965, com o clássico Samba de Verão, seu maior sucesso até hoje, além de várias canções memoráveis. Associado inicialmente à Bossa Nova, Marcos partiu para uma carreira internacional nessa mesma época.

Após alguns anos vivendo nos Estados Unidos, voltou ao Brasil em 1967 e lançou dois discos: Viola Enluarada (1968) e Mustang Cor de Sangue (1969).

A partir de 1969, Marcos, ao lado do irmão Paulo Sérgio, compôs uma série de músicas para novelas, entre elas o tema de abertura de Véu de Noiva, Pigmaleão 70, O Cafona, Minha Doce Namorada, Fogo Sobre Terra, Baila Comigo, Que Rei Sou Eu?, Tieta, dentre outras. Além de duas trilhas completas para as novelas Selva de Pedra e Os Ossos Do Barão.

Em dezembro de 1998, lançou o seu songbook. Fazem parte dele, dois CDs com 26 dos seus maiores sucessos interpretados por Caetano Veloso, Chico Buarque, Maria Bethânia, Paralamas do Sucesso, dentre outros, um livro com 50 partituras, fotos de sua carreira e um pouco de sua história.

Entre abril e maio de 2005, gravou Jet Samba, um CD instrumental em que interpreta suas composições. Nesse projeto especial, além da sua atuação como instrumentista em todas as faixas, fez todos os arranjos e orquestrações. Jet Samba foi considerado pelos críticos um dos dez melhores CDs de 2005.

Marcos e Paulo Sérgio Valle foram agraciados com o prêmio da BMI (EUA) por dois milhões de execuções da música Samba de Verão. Prêmio até hoje apenas concedido, no Brasil, a Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes







Serviço

O quê: A Bossa de Marcos Valle

Quando: 06 e 07/4/18 (sexta e sábado)

Horário: 20h30

Onde: Café-Teatro Rubi

Quanto: Couvert artístico – R$ 100

Compra

Bilheteria: Café–Teatro Rubi

Tel: (71) 3013-1011

segunda a sábado, das 14h às 19h (em dias de apresentação, até às 20h30)

Site: www.compreingressos.com