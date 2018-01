Flavia Azevedo é produtora e mãe de Leo

"Faz amor que é uma delícia, estilo filme pornô", diz um deles e chega a me dar tristeza. Porque eu conheço a derrota que é chegar às vias de fato com um cabra que não saiba diferenciar realidade de ficção. Papai Noel não existe, Moana é desenho animado e "estilo filme pornô" é um troço muito sem graça, mulher nenhuma merece, é pura encenação.

Tem um que tá na moda, mas não sei o nome não. Toda hora toca ele dizendo que a moça "vai sentaaaarrrr". O ritmo até que é bom, mas a letra é surreal. A moça "sentaaaarrr" parece ser o objetivo final da missão. Um desespero danado pra essa criatura "sentaaarrrr". É sério, mas tô rindo. Isso é sexy mesmo? Em que mundo esses meninos estão?

(E esses são dos mais leves. Porque dentro do "funk ousadia" a ladeira abaixo não tem fim. Exemplo é o que embriaga a garota, estupra e depois "larga na rua". Esse aí eu nem vou comentar. Muita gente denunciou, ainda bem. Os caras misturam as bolas, acham que violência é coisa divertida, ideia boa pra se dar. Por mim, não cantavam mais nada. Otários. E eu tô sendo legal)

Da minha pesquisa "musical", fiquei com muitas perguntas, mas uma em especial: todo Mc de "funk ousadia" é ruim de cama? Porque é isso que eles me fazem pensar. Não que seja da minha conta já que não tô querendo nenhum. Mas não é possível que esse povo transe direito pensando de um jeito tão torto, falando tanta bobagem, com textos tão sem noção. Não dá pra salvar nada. Nenhuma letra que li é mais excitante que um pedaço de chuchu. São explícitos e broxantes, uma façanha incomum. E se aquilo é sexo pra eles, um fato: de mulher não entendem não.

Eu acho que pega mal. Agora, tô com essa ideia. Toda vez que olho pra um deles, vem logo na minha cabeça:"tadinho, não sabe transar". É de mulher que eles falam, mas sem conhecimento algum. É de sexo que tentam falar, mas pedir por buracos e posições é o máximo de elaboração que conseguem. Um tédio que me dá. Ando muito exigente ou são todos adolescentes? Claramente iniciantes num tema que, se forem por esse caminho, nunca vão dominar. Mal iniciados, erotizados precocemente. Temos uma vertente musical que nos diz: deu ruim pros garotos. E em letras garrafais.

Pode excitar entre eles. Talvez, um daqueles ambientes que de tão "hetero" deixam um homoerotismo no ar. Talvez, se as personagens femininas das letras fossem trocadas por rapazes, ficasse mais convincente (tirando as agressões que não servem pra ninguém). Porque essa música de um certo tipo de macho talvez seja destinada aos seus iguais. Um papo entre eles e a gente só tá ali pra "compor". É metáfora de masturbação grupal, esse clássico da adolescência masculina. Eles não dialogam com quem dizem dialogar.

O feminino não interessa. Eles desconhecem, desprezam. Somos partes desconexas, ali. Uma "raspadinha", uma "periquita", pedaços e orifícios. Não tem mulher na parada. Não é com mulher que eles falam. Ou, se falam, é sem gostar. Se gostam, é sem entender. Se entendem, estão se fazendo de bestas, mas não acredito nessa opção.

O que esses meninos cantam é da época do meu avô. É o mesmo conteúdo: "comer mulher" com raiva, usar sexo como humilhação. Na melhor das hipóteses, apenas desconsiderar. Justamente a época em que mulher transava quando e como o "dono" queria. Gozar? Nem sabia. Que dirá isso importar. O mundo mudou, galera. E eu, aos 43, é que preciso explicar? Caretice da zorra, cês tão velhos demais. Ai que preguiça que dá!

É papo de "eu lírico", conversa de "personagem"? Não. É o discurso de um grupo, é a nova "ostentação". Todo mundo sem dinheiro, bora apostar na sacanagem. Boa ideia, também acho. Mas mulher não é "batidão", nem moto, nem mansão. E não adianta ter carrão e não saber pilotar.

Tem Mc bacana? Muitos. Mas o movimento dessa vertente não tem charme nenhum não. Algo a desconsiderar. Escutei vários, nada salva. Nem os nomes vou dizer. No entanto, minha gente, tudo tem uma função. Sinalizador de babaca, talvez? Porque tem gente que escuta e esse é o som perfeito, a trilha sonora exata pros homens que não interessam. Pra aqueles caras que tiram onda, que se acham pacaraio mas que, no fim das contas, não servem nem pra transar.

(Porque eu sou capaz de apostar: se o cabra acha que é aquilo mesmo, ele vai te deixar na mão)

(Tem mulher que gosta? Tem. Outra conversa, algumas interpretações)

