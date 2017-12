Top Of Mind divulga lista de empresas mais lembradas pelos soteropolitanos

Grupos concorrem em 40 categorias; veja a lista

Qual é a primeira marca que vem à sua mente quando você pensa em um banco? E em escola? Loja de material de construção? Mas tem uma condição: a resposta tem que vir em, no máximo, três segundos. Pois, essas são apenas algumas das 40 categorias do prêmio Top of Mind, que busca identificar quais são as empresas e marcas que são primeiro lembradas pelos soteropolitanos.

A lista de vencedores da 23ª edição do prêmio, organizado pela Marketing Consultoria em parceria com o CORREIO, foi divulgada nesta terça-feira (26). Os primeiros colocados foram definidos após uma pesquisa quantitativa com entrevistas pessoais, em dezembro. Ao todo, o levantamento teve duas fases – cada uma com 612 entrevistas, totalizando 1.224 entrevistas realizadas nas 16 regiões administrativas de Salvador.

De acordo com a Marketing Consultoria, a amostra foi segmentada por cotas de gênero, faixa etária e classe social. A margem de erro é de 4% para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. As marcas vencedoras serão premiadas em abril do ano que vem, em uma cerimônia cujos dia e local serão divulgados em breve.

Segundo o organizador do Top of Mind, o sócio-diretor da empresa Marketing Consultoria, Ideias e Resultados, Ênio Carvalho, essa edição da premiação contou com vencedores consagrados, mas também teve novidades. Para ele, as marcas que conseguem se manter sempre na mente dos consumidores estão ‘fazendo o dever de casa correto’.

“Seja porque fazem comunicação, pelo que fazem em inovação ou por mudanças, elas estão fazendo direito, porque o consumidor está lembrando. A guerra do mercado é na cabeça e as marcas estão competindo todos os dias para que sejam a lembrança constante”, afirmou.

O que acontece, na avaliação de Ênio, é que, quando a marca é lembrada, você tende a comprar. Quando o consumidor precisar de algo nesse segmento, é natural que procure aquela marca. No entanto, há outros fatores que podem influenciar a compra, como o atendimento ou até mesmo encontrar o produto.

Novidades

Nesta edição, houve mudanças nos ganhadores de algumas categorias. O Banco do Brasil, depois de 20 anos, ultrapassou o Bradesco, entre os bancos mais lembrados. Segundo Ênio, o BB chegou a vencer as três primeiras edições do prêmio – de 1995 a 1997. Desde 1998, no entanto, o Bradesco dominava.

A Ótica Diniz também tinha passado oito anos sem ficar em primeiro lugar até que, nesta edição, passou a Ótica da Gente, a vencedora anterior. A Ferreira Costa também venceu pela primeira vez entre as lojas de material de construção, deixando a antiga ganhadora, a Comercial Ramos, em segundo lugar.

“É importante dizer que os que ficam em segundo ou terceiro lugar podem ser primeiros no próximo. As marcas precisam estar atentas. Não podem perder de vista nem um pouco, porque nem sempre é só comunicação. Às vezes, fazer um evento como um desfile de moda é uma ação bacana ou fazer um trabalho social e isso reverberar”, cita.

O CORREIO é parceiro do Top of Mind há três anos. De acordo com o gerente de marketing e negócios digitais do jornal, Fábio Gois, a parceria é fruto da relação com o mercado de comunicação. “O CORREIO conhece a importância do setor anunciante de estar sempre presente com a marca no mercado. Vamos divulgar os cases vencedores nas nossas plataformas, explicando o que fazem deles vencedores. Eles serão publicados em um caderno especial lançado no dia da premiação”, adianta.

Confira a lista completa dos vencedores

1. Academia de ginástica – Well - 6,7%

2. Agência de viagem – CVC - 22,4%

3. Arroz – Tio João - 36,1%

4. Autoescola – União - 7,8%

5. Banco – Banco do Brasil - 31,4%

6. Café – Maratá - 40,4%

7. Clínica de olhos – Day Horc - 4,1%

8. Clube de lazer – Sesc - 11,8%

9. Construtora de casas e apartamentos – Tenda - 10,3%

10. Copiadora – Copyart - 18,3%

11. Curso de língua estrangeira – CCAA - 21,1%

12. Delicatessen e padaria – Perini - 14,5%

13. Empresa que transporta passageiro – Integra - 15,8%

14. Empresa que vende alimentos em atacado – Atacadão - 30,1%

15. Escola particular – Anchieta - 4,1%

16. Faculdade ou universidade particular – Unijorge - 16,3%

17. Farmácia – Santana - 35,3%

18. Feijão – Kicaldo - 26,0%

19. Gás de cozinha – Brasilgás - 76,1%

20. Grande shopping – Salvador Shopping - 27,6%

21. Hospital particular – Aliança - 15,4%

22. Hotel – Hotel da Bahia - 8,3%

23. Laboratório de análises clínicas – Labchecap - 13,6%

24. Leite – Ninho - 32,4%

25. Livraria – Saraiva - 25,7%

26. Loja de artigos do lar e decoração – Le biscuit - 9,3%

27. Loja de autopeças – O Baratão - 5,4%

28. Loja de eletrodoméstico e eletrônicos – Ricardo Eletro - 31,0%

29. Loja de material de construção – Ferreira Costa - 14,1%

30. Loja de produtos para animais domésticos – Agromix - 3,4%

31. Loja de tortas, bolos e doces – Doces sonhos - 14,4%

32. Marca de colchão – Ortobom - 77,6%

33. Operadora de telefonia celular – Oi - 44,1%

34. Ótica – Diniz - 10,3%

35. Pizzaria – Pizza Hut - 12,3%

36. Restaurante de alto padrão – Boi Preto - 5,4%

37. Revenda de carros novos – Sanave - 4,7%

38. Revenda de motos – Motopema - 4,7%

39. Sabão em pó – Omo - 80,4%

40. Supermercado – Bompreço - 33,2%