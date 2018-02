Torcedor do Goiás é morto a tiros após atirar contra ônibus de torcida rival

Vilanovenses seguiam para o clássico entre os times; vídeo registrou o caso

Um torcedor do Goiás foi morto a tiros depois de atirar contra um ônibus que transportava torcedores do Vila Nova. O caso aconteceu na Avenida Anhanguera, em Goiânia, na tarde deste sábado (3), pouco antes do clássico entre os dois times. Uma passageira gravou um vídeo que mostrar mais de dez disparos no momento em que Lucas Pereira Neves, de 24 anos, é baleado. No registro, três homens armados se aproximam do torcedor, que já havia sido baleado e estava caído na avenida.

(Foto: Reprodução/ TV Anhanguera)

Em entrevista ao G1, o comandante da Guarda Civil Municipal, Valdison Batista, informou que a Polícia Civil irá apurar o crime. "O torcedor do Goiás foi baleado depois de atirar contra o ônibus. Ainda não podemos afirmar quem são as pessoas que atiraram", disse o comandante.

Lucas foi socorrido e levado ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), mas não resistiu aos ferimentos. Ele estava armado com um revólver calibre 38 e tinha quatro passagens pela polícia. Lucas também tinha uma tatuagem no abdômen da Força Jovem, torcida organizada do Goiás Esporte Clube.

Segundo a Metrobus, empresa responsável pelo Eixo Anhanguera, o ônibus que levava os torcedores do Vila Nova ficou destruído. A depredação ocorreu porque passageiros entraram em pânico com o tiroteio e acabaram quebrando as janelas do veículo.