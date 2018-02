Torcedor que fez piada com voo da Chape pede desculpa

Uruguaio foi expulso do quadro de sócios do Nacional

O torcedor do Nacional, do Uruguai, que ironizou a tragédia com o voo da Chapecoense, que deixou 71 mortos em novembro de 2016, pediu desculpas pela atitude.

Nicolás Correa, que foi flagrado na quarta-feira (31) em um vídeo gravado no jogo entre Chapecoense e Nacional, pela Pré-Libertadores, se diz arrependido. "Quero pedir desculpas ao povo do Brasil, aos torcedores da Chapecoense e aos torcedores do Nacional, que é a minha vida. Estamos arrependidos... tanto eu como o outro rapaz que aparece no vídeo. Prejudicamos o clube e agora esperamos uma punição”, disse em entrevista à emissora uruguaia “Sport 890”. No jogo, realizado na Arnea Condá, o time catarinense perdeu por 1x0. O duelo de volta será quarta (7), às 20h45.

Lamentable que éste tipo de personas te represente @Nacional pic.twitter.com/7SaQIlv8Xz — BR9 eterno (@Mablander) February 1, 2018

Segundo o torcedor, ele só ironizou o acidente porque foi provocado por torcedores da Chapecoense na Arena Condá. “Quando entramos no campo, eles começaram a nos insultar. Insulto vai, insulto vem... Infelizmente, aconteceu de fazer aquele gesto (do avião) e sabemos como terminou tudo”, detalhou.

Os dois torcedores que aparecem no vídeo fazendo piadas foram expulsos do quadro de sócios pelo Nacional. O clube uruguaio pode ser excluído da competição.