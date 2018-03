Torcedora chama Vinícius Júnior de 'viado' e 'neguinho safado'

Flamengo pede 'drible' no preconceito

Foto: Reprodução/SporTV

O jogador flamenguista Vinícus Júnior foi alvo de ofensas racistas após sua expulsão na partida contra o Botafogo, sábado (3), no Rio de Janeiro. Vinícius Júnior foi chamado de "viado" e "neguinho safado" por uma torcedora do Botafogo. O flagrante foi feito por uma câmera do canal SporTv. Na saída de campo, o atleta também foi alvo de cusparadas e ao menos um torcedor jogou um copo no atacante. Segundo a Rádio Globo, o alvinegro confessou que atirou o objeto e disse que não se arrependia.

Veja vídeo que mostra momento em que a torcedora profere as ofensas além de fazer gestos obscenos:

impressão minha ou essa tia ai doidona chamando o mlk de "neguinho safado" pic.twitter.com/ZoXnH8tqef — fe ???? (@crfellipe) 3 de março de 2018

Após sair do banco de reservas na vitória do Flamengo por 1x0, Vinícius Júnior ficou apenas dez minutos em campo antes de ser expulso. Em agosto do ano passado, também no mesmo estádio, um torcedor do Botafogo foi detido após fazer ofensas raciais contra a família de Vinícius Júnior duante a partida entre os clubes na Copa do Brasil. Flagrado por câmeras, o torcedor foi levado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) do estádio e conduzido à Cidade da Polícia, mas foi liberado horas depois.

No Twitter oficial, o Rubro-Negro não mencionou o episódio, mas pediu "drible no ódio" e tolerância entre torcidas e na sociedade. "O drible tem que ser no ódio. A pedalada é pra cima da discriminação. A rabiscada é pra cima dos preconceituosos. E o cartão vermelho é para os racistas infiltrados no futebol e em toda a nossa sociedade", disse o clube na conta @Flamengo para mais de cinco milhões de seguidores.

O drible tem que ser no ódio. A pedalada é pra cima da discriminação. A rabiscada é pra cima dos preconceituosos. E o cartão vermelho é para os racistas infiltrados no futebol e em toda a nossa sociedade. — Flamengo (@Flamengo), 4 de março de 2018