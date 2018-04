Torcida esgota lote de ingressos do Ba-Vi, e promoção é prorrogada

Vitória decidiu manter o preço de R$ 10 até as 18h desta terça, apenas no Barradão

Os torcedores do Vitória não mediram esforços para garantir os ingressos promocionais da decisão do Campeonato Baiano. Rubro-negros formaram uma longa fila na bilheteria do Barradão na manhã desta terça-feira (3), quando o clube iniciou a venda de 3.294 bilhetes de arquibancada a preço promocional de R$ 10. A procura foi tão grande que o lote foi esgotado antes do meio-dia, mas quem correu para o estádio não perdeu a viagem. A diretoria do Leão decidiu manter a promoção até as 18h.

No domingo (8), às 16h, o Leão recebe o rival Bahia no clássico que definirá o campeão estadual. Como perdeu a primeira partida por 2x1, na Fonte Nova, o Vitória precisa vencer - por qualquer placar - para conquistar o tricampeonato.

Convicto que o time do coração vai levar o título, o segurança Wellington Pereira, 45 anos, chegou ao estádio às 5h30 mesmo sabendo que as bilheterias do estádio só abririam às 9h, como ocorreu. “Pra ver meu time eu faço qualquer coisa. Vou ver o Vitória ser campeão com certeza”, disse, convicto, e com dois ingressos na mão, quantidade de compra permitida por pessoa.

O empresário Fábio Dias, 37 anos, também esperou um bocado na fila, mas garantiu presença no clássico. “Cheguei na fila às 7h30. Se o Vitória for campeão vai ter valido a pena. Estou confiante em Neilton. Vamos ganhar com dois gols dele”, aposta. Já o taxista José Pereira, 52 anos, conseguiu os ingressos, mas ficou na bronca com a diretoria rubro-negra. “Estou chateado pela falta de organização. Teria que botar um corredor para o pessoal não invadir a fila”, reclamou.

Houve tumulto ao longo da fila e a Polícia Militar interveio em alguns momentos. Apesar da grande procura pelos ingressos, apenas cinco guichês da bilheteria do Barradão estavam funcionando, sendo que dois deles atendiam à fila de prioridade. Os outros 14 guichês estavam fechados.

Grávida de cinco meses, a auxiliar administrativa Maiara Almeida, 29 anos, levou apenas 10 minutos para comprar o ingresso do marido. “Ele passou aqui cedo e já tinha fila. Como ele tinha que trabalhar, me pediu que viesse”, contou. Moradora do bairro Novo Marotinho, localizado nas proximidades do estádio, ela foi a pé.

As vendas pela internet também foram iniciadas nesta terça-feira (2), mas sem valor promocional. No site Futebol Card, a arquibancada custa R$ 40 (inteira)/ R$ 20 (meia) e a cadeira R$ 60 (inteira)/ R$ 30 (meia). Esses mesmos preços serão praticados nas bilheterias do Barradão e nos shoppings Capemi, Lapa e Paralela a partir de quarta-feira (4).