Torre Eiffel é fechada por causa da neve

Paris e suas imediações estão em alerta laranja devido à quantidade de gelo

A Torre Eiffel, um dos monumentos mais emblemáticos de Paris, foi fechada aos visitantes nesta terça-feira (6) por causa das condições meteorológicas, anunciou a empresa que administra o monumento.

A capital francesa e seus arredores estão em alerta laranja por causa da neve e do gelo.

"Devido às condições do clima, a Torre Eiffel está fechada a todos os visitantes", escreveu a empresa por meio de sua conta no Twitter, sugerindo aos interessados a acompanhar novos detalhes sobre a situação por meio das redes sociais. A informação é do site O Globo.

Em 2017, a Torre Eiffel recebeu mais de seis milhões de visitantes.