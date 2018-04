Tortarelli abrirá unidade no Shopping Barra em abril

Por Giuliana Mancini

Após inaugurar uma loja da grife carioca Reserva, no mês passado, e de anunciar a chegada da padaria Belo Rústico para o fim de maio, o Shopping Barra terá mais uma novidade. Agora é a vez do centro de consumo receber uma unidade da Tortarelli.

No menu estarão delícias como o fondue de coxinha e a torta de brigadeiro belga, além de saladas e pratos para o almoço. Gostou? Pois a abertura está prevista para acontecer ainda este mês, com projeto do arquiteto Rogério Menezes. A empresa já tem endereços na Rua das Hortênsias, 552 (Pituba), e no Salvador Shopping.

Noite estrelada

Musa fitness com mais de 3,2 milhões de seguidores no Instagram, Bella Falconi virá a Salvador dar uma escapadinha da rotina saudável. A mineira confirmou presença no coquetel de inauguração do Paris 6, no Shopping da Bahia. A festança, somente para convidados, começa às 20h desta terça-feira (3) e terá a presença de vários famosos baianos, como Léo Santana, Lorena Improta e Compadre Washington. A abertura para o público será na quinta-feira (5).

Primeiro em iorubá

O Forte do Barbalho foi o local escolhido para abrigar a temporada de estreia de Quaseilhas. O espetáculo foi concebido e dirigido por Diego Pinheiro (A Bunda de Simone, Oroboro e Arbítrio) e marca a primeira obra cênica autoral brasileira integralmente no idioma africano iorubá. Como ponto de partida, o criador usou suas próprias memórias familiares e de seus colaboradores, Laís Machado, Diego Alcantara e Nefertini Altan. As apresentações rolam entre os dias 12 e 29 (de quinta a sábado, às 19h, e aos domingos, às 18h30).

De NY para Salvador

Emanuelle Araújo fez questão de incluir sua cidade natal, Salvador, na turnê do seu novo show, O Problema É a Velocidade. O espetáculo é baseado no primeiro disco solo da baiana e já foi até apresentado em Nova York, nos EUA, no último dia 24. Por aqui, a atriz e cantora sobe ao palco do Café-Teatro Rubi, no Wish Hotel da Bahia (Campo Grande), nos dias 8 e 9 de junho. No mesmo mês, Emanuelle aparecerá no catálogo da Netflix com a série Samantha, da qual é a protagonista.

Os primeiros confirmados

A banda Harmonia do Samba e o cantor alagoano Mano Walter, sucesso do sertanejo atual, são as primeiras atrações confirmadas da próxima edição do Forró do Bosque. Em 2018, a festa completará 16 anos e, mais uma vez, acontecerá em Cruz das Almas, no espaço Villa VIP, no dia 23 de junho. O primeiro lote já está esgotado e o segundo tem valor de R$ 140 para a Área VIP (com cerveja, água e refrigerante) e de R$ 350 para o Camarote All Inclusive (com cerveja, água, refrigerante, whisky e vodca, além de buffet).

Concertos na Caixa Cultural

A parceria do Brasil Orquestral com a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) invadirá a Caixa Cultural na semana que vem. Por lá, vão rolar três apresentações do Quarteto de Cordas da Osba, ao lado do pianista Eduardo Torres. Os concertos terão execução de obras do compositor tcheco Antonin Dvorak e estão marcados para os dias 13 e 14, às 20h, e 15, às 19h. “Isso é sinônimo de caixa cheia. A Osba é um grande must na cidade”, comemora Carlos Prazeres, idealizador da iniciativa e maestro da orquestra.

Oratório de Santo Antônio

O maestro Keiler Rêgo já começou os ensaios, no Museu Carlos Costa Pinto, para seu tradicional Oratório de Santo Antônio. No espaço, localizado no Corredor da Vitória, a apresentação está marcada para o dia 9 de junho.