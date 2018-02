Tottenham paga cerca de R$ 100 milhões por Lucas

Clube inglês contratou meia brasileiro, que já posou com a camisa do novo time, junto ao Paris Saint-Germain

O Tottenham anunciou de forma oficial a contratação do brasileiro Lucas Moura, ex-São Paulo, nesta quarta-feira (31). O atacante de 25 anos estava no Paris Saint-Germain desde 2013 e perdeu mais espaço ainda na atual temporada com as contratações de Neymar e do francês Mbappé.



O o clube francês queria €40 milhões (cerca de R$ 158 milhões) por Lucas, mas o negócio foi fechado por cerca de €25 milhões, algo em torno de R$ 100 milhões. Lucas assinou contrato com os Spurs até 2023 e usará a camisa 27. Em Londres desde terça (30), ele fez os últimos exames médicos nesta quarta (31) e já posou com a camisa do time. A chegada do brasileiro atende o pedido do técnico Mauricio Pochettino, que queria mais opções para o ataque.



Dois clubes brasileiros se deram bem com a negociação. Por conta do mecanismo de solidariedade, o São Paulo, que tem direito a 3% dos valores da transação, e vai receber cerca de R$ 3 milhões. Já o Corinthians conta com 0,5% da venda, em torno de R$ 500 mil. O tricolor havia vendido Lucas para o PSG, em 2012 (ele só se apresentaria seis meses depois) por praticamente o mesmo valor pago pelo Tottenham. O clube francês ainda pode faturar mais € 5 milhões (quase R$ 20 milhões) caso Lucas atinja algumas metas pelo clube da Inglaterra.