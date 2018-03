Trabalho de equipe marca continuação de Círculo de Fogo

Filme é estrelado por John Boyega, o Finn de Star Wars

Quem curte a cultura dos kaijus (monstros orientais no quilo de Godzila e seus semelhantes) se ligou forte no primeiro Círculo de Fogo, filme de 2013, dirigido por Guillermo del Toro, sobre uma exército de robôs gigantes, controlados remotamente, que luta contra invasores monstruosos.

Agora, com o oscarizado Del Toro somente na produção do longa, estreia Círculo de Fogo: A Revolta, dirigido por Steven DeKnight, até então responsável somente por séries como Demolidor e Smalville.

A grande novidade é o ator John Boyega (Star Wars) no protagonismo, como o rebelde Jake Pentecost, um então promissor piloto de Jaeger (como são chamados os robôs gigantes) cujo lendário pai deu sua vida para garantir a vitória da humanidade contra os monstruosos kaiju.

Desde então, Jake abandonou seu treinamento e se envolveu com o submundo do crime. Mas quando uma ameaça ainda pior é liberada para acabar com as cidades e deixar nosso mundo de joelhos, sua irmã Mako Mori (Rinko Kikuchi) - que está liderando uma nova geração de pilotos que cresceram nas sombras da guerra - dá a ele a última chance de fazer jus ao legado de seu pai e lutar contra uma possível extinção da humanidade.





Horários de exibição:

UCI Orient Shopping da Bahia Sala 4 3D (dub): 11h40 (M), 14h, 16h20, 18h40, 21h (leg), 23h20 (S)| Sala 9 3D (dub): 10h40 (M), 13h, 15h20, 17h40, 20h, 22h20 UCI Orient Shopping Paralela Sala 3 3D (dub): 11h30 (M), 13h50, 16h10, 18h30, 20h50 (leg), 23h10 (S) (leg) UCI Orient Shopping Barra Sala 4 3D (dub): 11h (M), 13h30, 16h, 18h30 (leg), 21h (leg) | Sala 8 3D (leg): 10h50 (M), 13h10, 15h30, 17h50, 20h10 (exceto terça), 22h30 (exceto terça) Orient Cineplace Boulevard Shopping Sala 4 (dub): 13h40, 16h, 18h30, 20h50 (leg) Orient Cinema Shopping Serrinha Sala 1 (dub): 19h Orient Cinema Shopping Serrinha Sala 2 3D (dub): 16h25, 21h10 (dub) Espaço Itaú Glauber Rocha Sala 2 (dub): 13h40, 16h (leg), 20h30 (leg) Cinemark Sala 5 (leg) 3D: 13h10 (dub), 15h50, 18h30, 21h10, 23h50 (sexta e sábado) Cinemark Sala 8 (leg): 16h50, 22h20 | Sala 10 (leg) 3D: 12h40, 19h Cinépolis Bela Vista Sala 1 3D (dub): 15h, 17h30 (leg), 20h, 22h30 (leg) Cinépolis Bela Vista Sala 2 3D (dub): 15h40, 21h10 (leg) Cinépolis Bela Vista Sala 6 3D (dub): 14h10, 16h40 (leg), 19h10, 22h (leg) Cinépolis Salvador Norte Sala 4 (dub) 3D: 13h40, 16h20, 19h10, 21h45 | Sala 6 (dub) 3D: 14h50, 17h25, 20h (exceto sexta e sábado), 20h (leg) (sexta e sábado) Cinesercla Cajazeiras Sala 2 (dub): 14h20, 16h30, 18h40, 20h50