Traficante morto em Amaralina usava arma roubada da Polícia Civil

Além de passagens por tráfico, Jai respondia por dois homicídios

Jai também estava envolvido em um assalto a um policial no ano passado (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

O traficante Jadilson de Araújo Pinheiro, conhecido como Jai, 25 anos, morto no início da manhã desta quinta-feira (5) no Nordeste de Amaralina, em Salvador, estava em posse de uma arma da Polícia Civil baiana.

Segundo apurou o CORREIO, ele integrava a extinta facção Comando do Boqueirão, hoje Comando da Paz (CP), e foi reconhecido por um dos policiais envolvidos no confronto como um dos suspeitos de assaltar um policial civil em novembro do ano passado. A arma encontrada com Jai era uma pistola calibre 40.

De acordo com o delegado Adailton Adan, do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), Jai era conhecido pela violência com que tratava suas vítimas. "As pessoas, por conta do medo, não se propõem a depor na delegacia. Isso é complicado, porque você tem um ciclo vicioso", comentou Adan, sugerindo que em várias situações, o traficante acabou não sendo denunciado.

De acordo com a polícia, Jai estava acompanhado da companheira, identificada como Lidiane Gonçalves dos Santos, 28, que não tinha passagem pela polícia.

Ela foi presa em flagrante por tráfico de drogas, já que as 74 pedras de crack, seis porções de maconha e outras seis pedras grandes também de crack foram encontradas dentro do fogão da casa dela.

O delegado informou que vai solicitar a conversão da prisão em flagrante de Lidiane por preventiva.

O caso

Policiais da DCCP, acompanhados de equipes da Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos e do Centro de Operações Especiais (COE), foram até o Nordeste de Amaralina, no início da manhã desta quinta, após receberem a informação de que iria ocorrer uma entrega de drogas na localidade.

Segundo a polícia, após chegar ao local, a entrega já tinha acontecido e os policiais foram recebidos a tiros por Jai e um grupo de suspeitos. Ele fugiu para a casa onde morava com Lidiane, mas foi encontrado pelas equipes.

No confronto, o traficante acabou baleado no tórax. Ele ainda foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.