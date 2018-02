Traficante suspeito por 15 homicídios é morto pela PM no Bom Juá

"Liberdade" foi baleado e, socorrido ao Hospital do Subúrbio, morreu

Foi morto neste sábado (24) pela polícia Bruno Santos Silva, apontado como responsável por pelo menos 15 homicídios em Salvador. Ele já tinha passagens na polícia e fazia parte da quadrilha de Ednelson Nascimento da Conceição, o Mágico, atual Rei de Paus do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Suspeito foi baleado pela PM e morreu

Conhecido pelo apelido "Liberdade", o suspeito foi localizado no bairro do Bom Juá durante uma ação rotineira da Operação Gêmeos, da Polícia Militar, em combate a roubo de ônibus. Segundo a SSP, os policiais estranharam o comportamento de um grupo de homens no local. Ao abordá-los, os criminosos atiraram e houve confronto, ainda de acordo com a SSP.

"Liberdade" foi baleado e, socorrido ao Hospital do Subúrbio, morreu. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola calibre 380, carregadores, munições e 18 pinos de cocaína.