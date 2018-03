Trailer da sequência de Animais Fantásticos mostra fase jovem de Dumbledore

Os Crimes de Grindelwald, novo longa da saga, tem previsão de lançamento para 16 de novembro

Continua, neste ano, a trama que mostra acontecimentos do universo de Harry Potter que antecedem o nascimento 'menino que sobreviveu'. Com previsão de lançamento para 16 de novembro de 2018, a sequência da saga Animais Fantásticos ganhou na terça-feira (13) o seu primeiro trailer oficial. Ainda com roteirização da própria autora J.K. Rowling, a segunda parte da franquia leva o subtítulo de Os Crimes de Grindelwald e traz curiosidades sobre a fase jovem de Dumbledore, que terá interpretação do ator Jude Law. Confira o vídeo:







O trailer deixa nítido que vamos descobrir como era Hogwarts logo nos primórdios. O vídeo mostra Dumbledore convocando alguns de seus antigos alunos, incluindo o protagonista Newt Scamander (Eddie Redmayne), para combater o mago das trevas Grindelwald, interpretado por Johnny Depp. A trama, desta vez, será centrada em Paris, na França.

A direção da saga está nas mãos de David Yates, que comandou todos os filmes de Harry Potter desde A Ordem da Fênix.







Nova sinopse

A sinopse da continuação da sequência de longas, que promete cinco filmes no total, já foi também divulgada. Confira: "No final do primeiro filme, o poderoso Bruxo das Trevas Gerardo Grindelwald (Johnny Depp) foi capturado pela MACUSA (Congresso Mágico dos Estados Unidos da América) com a ajuda de Newt Scamander (Eddie Redmayne). Mas, cumprindo sua ameaça, Grindelwald escapou e começou a reunir seguidores, que em sua maioria desconhecem seu verdadeiro propósito: elevar os bruxos de sangue puro para dominar todos os seres não-mágicos. Em um esforço para frustrar os planos de Grindelwald, Alvo Dumbledore (Jude Law) procura seu antigo aluno, Newt Scamander, que concorda em ajudar, sem saber dos perigos que o aguardam. Linhas são traçadas quando amor e lealdade são testados, mesmo entre os amigos e familiares mais verdadeiros, em um mundo bruxo cada vez mais dividido".



Os novos filmes do universo mágico de Harry Potter tem como protagonista Newt Scamander (Eddie Redmayne), um magizoologista autor de um dos livros didáticos usados por Harry em suas aulas em Hogwarts. J.K. Rowling inclusive chegou a publicar o livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, com o nome do mago, apresentando as criaturas mágicas que criou para o seu universo fantástico.



Relembre também o primeiro trailer da franquia: