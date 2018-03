Transalvador bloqueia retorno na Garibaldi por conta de engarrafamento

Segundo órgão de trânsito, fluxo é por causa do Fórum Social Mundial

O trânsito está congestionado na Avenida Adhemar de Barros, com reflexo na Anita Garibaldi e região da Lucaia, e também na Orla, na manhã desta quarta-feira (14). O fluxo começou a ficar mais intenso a partir das 9h. De acordo com a Transalvador, a realização do Fórum Social Mundial no campus da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Ondina, e dezenas de ônibus estacionados no entorno da entrada do campus, na Adhemar de Barros, complicam o trânsito na região.

A Transalvador informou que bloqueou o retorno na Avenida Anita Garibaldi, sentido Centro, após o monumento Clériston Andrade, em razão da movimentação de veículos e pessoas para o evento.

O trânsito está congestionado nas avenidas Anita Garibaldi, Adhemar de Barros, com reflexos também na orla. Veículos que desejem seguir para a orla devem evitar a Adhemar de Barros e retornar na Praça Lord Cochrane.

Equipes da autarquia monitoram o cruzamento da Av. Adhemar de Barros com a Av. Anita Garibaldi e ordenam o acesso ao estacionamento do Pavilhão de Aulas (PAF de Ondina), da Ufba, onde o desembarque de passageiros está sendo feito. Há fila de ônibus para acessar o local.

Segundo o órgão de trânsito, foi proibida que a organização do evento fizesse estacionamento de ônibus nas vias do entorno. A orientação é de que os ônibus ficassem estacionados na região do Aeroclube.