Transalvador faz alterações no trânsito pra eventos no domingo (21)

Feira da Cidade é um dos eventos que interdita o tráfego Santo Antônio Além do Carmo

Para atender a realização de alguns eventos que acontecem neste domingo (21) no Centro Histórico, Boca do Rio, Santa Mônica e Santo Antônio Além do Carmo, a Transalvador irá realizar a interdição de algumas vias da capital. Confira mudanças:

Revolução Gospel

O evento religioso Revolução Gospel / Projeto Semeai, promovido pela Comunidade Evangélica Jesus Vive, causará alterações no trânsito do bairro de Santa Monica. Com o suporte da Transalvador, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos a partir das 13h, na Rua Doutor Aristides de Oliveira (trecho compreendido entre a Praça da Santa Mônica e o Final de Linha de Santa Mônica). A “Caminhada” deverá ocorrer em uma faixa de tráfego, sem realização de paradas.

XL Lavagem da Fonte do Gravatá

A “XL Lavagem da Fonte do Gravatá”, promovida pelo Bloco Alvorada Sociedade Recreativa, Cultura e Carnavalesca, irá causar mudanças no trânsito da região do Centro Histórico. Com o apoio da Transalvador, ocorrerá interdição do tráfego de veículos, das 14h às 22h, nas seguintes vias: Rua do Gravatá (trecho compreendido entre a Praça dos Veteranos e a Rua do Gravatá), Rua Fonte do Gravatá e Ladeira da Independência. Os veículos provenientes da Av. J. J. Seabra com destino à Av. Joana Angélica terão como opção de tráfego a Ladeira de Santana.

Festa Cultural da rua José Bonifácio

A “Festa Cultural da Rua José Bonifácio” causará mudanças no trânsito da região da Boca do Rio. Com o apoio da Transalvador, ocorrerá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 10h, na faixa à direita, das seguintes vias: Rua Dário Valois (saída em frente ao Bar do Sr. Lourinho), Rua Antônio Carlos Magalhães, Rua da Maçonaria (retorno na Praça Final de Linha da Boca do Rio), Rua Antônio Carlos Magalhães, Rua Dário Valois (chegada no Bar do Sr. Lourinho). O evento deverá ocorrer em uma faixa de tráfego, sem realização de paradas.

Feira da Cidade

Para a realização da Feira da Cidade e do evento “Vamos ver o pôr do sol”, haverá interdição do tráfego de veículos, das 9h às 22h, nas vias de acesso ao .