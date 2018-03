Transalvador promove alterações no trânsito neste domingo; confira

Ruas de Amaralina, Pirajá e Marechal Rondon terão trânsito modificado por de eventos religiosos

A Transalvador realizará uma série de alterações no trânsito, neste domingo (11), nos bairros de Amaralina, Pirajá e Marechal Rondon. As operações serão realizadas em função de três eventos religiosos que acontecem na cidade: o 8º Aniversário de Aritana de Oxóssi, a Marcha para Jesus e a festa da paróquia São José de Amaralina.

O 8º Aniversário do Sacerdote Aritana de Oxóssi será realizado neste domingo, e causará alterações no trânsito do bairro de Marechal Rondon. Segundo o órgão, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 15h, em uma faixa das seguintes vias: Rua Vicente Celestino (saída nas imediações do Posto Shell), Praça Marechal Rondon / Final de Linha (chegada). Além disso, o tráfego de veículos será interditado durante a concentração, das 17h às 21h, nas vias de acesso à Praça Marechal Rondon/ Final de Linha.

Já em função da Marcha da Paz para Jesus haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 14h, no bairro de Pirajá. O evento será realizado na rua 8 de Novembro. O percurso começará na Praça General Labatut e termina no final de Linha da Rua Velha de Pirajá.

Para realização da festa da paróquia São José de Amaralina, a Transalvador irá alterar o trânsito do bairro de Amaralina em dois dias: neste domingo e na segunda-feira (19). O tráfego de veículos será interditado neste domingo, a partir das 9h30 na faixa à direita das seguintes vias: Rua Aurelino Silva / Rua Dr. Edgar Barros (saída na Igreja de São José); Rua Visconde de Itaboraí; Rua Oswaldo Cruz (retorno próximo ao Bom Preço); Av. Amaralina; Largo de Amaralina; Av. Octávio Mangabeira; Rua Pernambuco; Av. Manoel Dias da Silva; Av. Visconde de Itaboraí; e Rua Aurelino Silva / Rua Dr. Edgar Barros (chegada na Igreja de São José).

Na segunda-feira (19), a interdição acontece a partir das 19h nas seguintes vias: Rua Aurelino Silva / Rua Dr. Edgar Barros (saída na Igreja de São José); Rua Visconde de Itaboraí; Rua Professor Paulo Fábio Dantas; Av. Amaralina; Largo de Amaralina; Rua Visconde de Itaboraí; e Rua Aurelino Silva / Rua Dr. Edgar.