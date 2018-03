Trânsito apresenta lentidão nas imediações do Mercado do Peixe e São Joaquim

Motoristas enfrentam lentidão desde às 6h30

O trânsito está lento desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (28) nas imediações do Mercado do Peixe, na região de Água de Meninos, sentido Calçada. Há lentidão também na Avenida Oscar Pontes, nas proximidades da Feira de São Joaquim, também sentido o bairro da Calçada.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transportes de Salvador (Transalvador), o motorista enfrenta lentidão nos dois locais desde às 6h30.

De acordo com agentes do órgão, a lentidão é causada pelo grande fluxo de veículos que tentam acessar o Mercado do Peixe e a Feira de São Joaquim. A movimentação de veículos causa retenção também na Ladeira da Água Brusca, localizada na lateral do Mercado. Ainda de acordo com o órgão, agentes de trânsito estão no local desde às 6h para organizar o trânsito.