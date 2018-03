Trânsito é alterado por conta de eventos neste fim de semana 

Veja o que muda neste sábado e domingo (31)

Devido a eventos religiosos ou não que ocorrem durante a Semana Santa, algumas alterações precisaram ser feitas no trânsito da capital baiana neste fim de semana. A Transalvador divulgou em nota os pontos em que o motorista encontrará mundanças no sábado e no domingo. Confira:

Nos bairros da Boca do Rio e do Imbuí haverá interdição progressiva do trânsito a partir das 23h por causa da Procissão do Sábado Santo, promovida pela Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

O tráfego de veículos será impedido na Rua Abelardo Andrade de Carvalho (saída na Paróquia São Francisco de Assis), Rua Clemente Mariani, Rua Emiliano Galiza, Rua Hélio Machado, Rua Professor Reginaldo Leon, Rua Simões Filho e na Rua Abelardo Andrade de Carvalho (chegada na Paróquia São Francisco de Assis).

Já em Tancredo Neves, a alteração acontece a partir das 11h por conta do Arrastão das Pituchas. O evento passará pela Rua Pernambuco, saída ao lado do Posto Médico, Rua Direta de Tancredo Neves (retorno) e Rua Pernambuco, chegada no Posto Médico.

No mesmo bairro ocorre ainda o Kabaré de Luxo, que interromperá o tráfego a partir das 14h na Rua Pernambuco, saída em frente ao Conselho de Moradores de Tancredo Neves e Rua Direta de Tancredo Neves, chegada na Padaria Kimel.

Páscoa

No domingo de Páscoa (1) é a vez do trânsito ser interrompido no bairro de Mata Escura. O Arrastão da Paz vai levar a interdição progressiva do tráfego a partir das 13h, na Rua Direta de Mata Escura, saída no final de linha de Mata Escura, na Av. Cardeal Avelar Brandão Vilela e na Rua São Júlio, chegada no Jardim Pampulha.

Durante a tarde, a partir das 16h, o tráfego é alterado na Boca do Rio por causa do 35º Samba Paletó. Com o apoio da Transalvador, haverá interdição progressiva no tráfego de veículos a partir das 16h na Rua da Maçonaria, saída Escola Estadual Georgina Ramos da Silva, Rua Simões Filho e Rua Hélio Machado, chegada no final de linha da Boca do Rio.