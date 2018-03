Trânsito está congestionado na Avenida Adhemar de Barros por conta do Fórum Social Mundial

Transalvador bloqueou retorno na Garibaldi por conta de engarrafamento

O trânsito está congestionado na Avenida Adhemar de Barros, com reflexo na Anita Garibaldi e região da Lucaia, e também na Orla, na manhã desta quarta-feira (14). O fluxo começou a ficar mais intenso a partir das 9h. De acordo com a Transalvador, é grande o fluxo de veículos por conta da realização do Fórum Social Mundial no campus da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Ondina. Há ainda dezenas de ônibus estacionados no entorno da entrada do campus, na Adhemar de Barros.

A Transalvador informou que bloqueou o retorno na Avenida Anita Garibaldi, sentido Centro, após o monumento Clériston Andrade, em razão da movimentação de veículos e pessoas para o evento.

O trânsito está congestionado nas avenidas Anita Garibaldi, Adhemar de Barros, com reflexos também na orla. Veículos que desejem seguir para a orla devem evitar a Adhemar de Barros e retornar na Praça Lord Cochrane.

Equipes da autarquia monitoram o cruzamento da Av. Adhemar de Barros com a Av. Anita Garibaldi e ordenam o acesso ao estacionamento do Pavilhão de Aulas (PAF de Ondina), da Ufba, onde o desembarque de passageiros está sendo feito. Há fila de ônibus para acessar o local.

Segundo o órgão de trânsito, foi proibida que a organização do evento fizesse estacionamento de ônibus nas vias do entorno. A orientação é de que os ônibus ficassem estacionados na região do Aeroclube.